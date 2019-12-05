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Происшествия

В Ленинском районе загорелась квартира: двое пострадавших в крайне тяжёлом состоянии

Всего из дома эвакуировали шесть человек

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Пожар произошёл в пятиэтажном доме

Пожар произошёл в пятиэтажном доме

В среду вечером, 4 декабря, на улице Невельского, 75 в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира на первом этаже. Двоим пострадавшим понадобилась срочная медицинская помощь.

— Из квартиры на первом этаже эвакуирован человек в тяжёлом состоянии, был передан бригаде скорой помощи. В квартире также был обнаружен ещё один пострадавший, реанимационные действия проводились на месте. Горели домашние вещи, общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Всего из дома эвакуировали шесть человек. Некоторые жильцы от эвакуации отказались. Люди вышли на балконы, где ничего не предоставляло угрозы для жизни. 

Если вы стали очевидцем этого пожара, сообщайте подробности в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. 

В начале октября в Кировском районе горела квартира: сильное задымление охватило девять этажей.

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пожаргорит квартираЛенинский район
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