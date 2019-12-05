В Ленинском районе загорелась квартира: двое пострадавших в крайне тяжёлом состоянии

— Из квартиры на первом этаже эвакуирован человек в тяжёлом состоянии, был передан бригаде скорой помощи. В квартире также был обнаружен ещё один пострадавший, реанимационные действия проводились на месте. Горели домашние вещи, общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В среду вечером, 4 декабря, на улице Невельского, 75 в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира на первом этаже. Двоим пострадавшим понадобилась срочная медицинская помощь.

Всего из дома эвакуировали шесть человек. Некоторые жильцы от эвакуации отказались. Люди вышли на балконы, где ничего не предоставляло угрозы для жизни.

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В начале октября в Кировском районе горела квартира: сильное задымление охватило девять этажей.