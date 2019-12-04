Хоккейный фанат сделал предложение своей девушке на матче между ХК «Сибирь» и омским «Авангардом»

Парень вручил девушке кольцо и шикарный букет белых роз Фото: Александр Ощепков / НГС

В среду вечером, 4 декабря, «Сибирь» выиграла у «Авангарда», но произошло и кое-что поинтереснее — молодой человек подарил своей девушке букет роз и сделал ей предложение на виду у всех! Руку и сердце парень предложил сразу после окончания первого периода матча.

Фото: Александр Ощепков / НГС

«Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ выиграла у команды «Авангард» из Омска. Матч закончился со счётом 5:2.

Игра была очень захватывающей Фото: Александр Ощепков / НГС

На 5-й минуте первого периода нападающий «Авангарда» Свен Андригетто открыл счёт. Но уже на пятнадцатой минуте нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен сравнял счёт. На 17-й минуте Александр Шаров забросил ещё одну шайбу в ворота соперников.

Фото: Александр Ощепков / НГС

Фото: Александр Ощепков / НГС

Во втором периоде «Сибири» удалось забить целых три гола. На 29-й минуте шайбу забросил Виктор Комаров, на 32-й — Егор Миловзоров, а на 40-й — Никита Михайлов.



Фото: Александр Ощепков / НГС

В третьем периоде нападающий «Авангарда» Евгений Грачёв на 55-й минуте забросил последнюю для команды шайбу.

Фото: Александр Ощепков / НГС

Фото: Александр Ощепков / НГС