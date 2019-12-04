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Хоккейный фанат сделал предложение своей девушке на матче между ХК «Сибирь» и омским «Авангардом»

Рассказываем, как прошёл матч

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Парень вручил девушке кольцо и шикарный букет белых роз

Парень вручил девушке кольцо и шикарный букет белых роз

В среду вечером, 4 декабря, «Сибирь» выиграла у «Авангарда», но произошло и кое-что поинтереснее — молодой человек подарил своей девушке букет роз и сделал ей предложение на виду у всех!

Руку и сердце парень предложил сразу после окончания первого периода матча.

«Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ выиграла у команды «Авангард» из Омска. Матч закончился со счётом 5:2.

Игра была очень захватывающей

Игра была очень захватывающей

На 5-й минуте первого периода нападающий «Авангарда» Свен Андригетто открыл счёт. Но уже на пятнадцатой минуте нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен сравнял счёт. На 17-й минуте Александр Шаров забросил ещё одну шайбу в ворота соперников.

Во втором периоде «Сибири» удалось забить целых три гола. На 29-й минуте шайбу забросил Виктор Комаров, на 32-й — Егор Миловзоров, а на 40-й — Никита Михайлов. 

В третьем периоде нападающий «Авангарда» Евгений Грачёв на 55-й минуте забросил последнюю для команды шайбу. 

В этот же день друг с другом сыграли и болельщики клубов. Фанаты «Сибири» и омского «Авангарда» решили посоревноваться, кто из них лучше в футболе. НГС опубликовал 10 лучших кадров матча болельщиков.

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хоккейсибирь кхлдомашний матч
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КОММЕНТАРИИ (15)

Фото пользователя
4 дек 2019 в 23:21

Аленяка перегорел на родостях, что позорная Сибирь отскочила и сделал предложение... Скоро он об этом пожелеет...

Фото пользователя
4 дек 2019 в 23:19

Парень, ты что делаешь? Одумайся пока не поздно. Женщины это зло!

Фото пользователя
4 дек 2019 в 23:18

Дорошенко позорник ... Унижает словами команду соперника... Лучше бы в коровник уехал бездарь... Весело в селе... Сибирь авно...