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Илья Варламов включил два новосибирских здания в список самых уродливых — угадайте, кому не повезло

В топ-100 попали дом-гриб и университет. Показываем, как они выглядят

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Интересно, если бы Илья Варламов составлял топ-100 самых красивых зданий России, то в этот рейтинг попали бы какие-нибудь новосибирские здания?

Интересно, если бы Илья Варламов составлял топ-100 самых красивых зданий России, то в этот рейтинг попали бы какие-нибудь новосибирские здания?

Слава Степанов

Известный блогер Илья Варламов составил личный рейтинг «100 самых уродливых зданий России», в котором оказались два новосибирских здания.

— Сегодня я приготовил для вас нечто ужасное! Сегодня мы будем изучать самые страшные и бездарные здания России. Я уже вижу, как под постом появляется куча одинаковых комментиков из разряда «о вкусах не спорят, «дело вкуса», «на вкус и цвет товарища нет»... Меня реально бесит, когда так пишут! Потому что тем самым люди пытаются легализовать дурной вкус. Друзья, дурной вкус как раз существует. Существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства, — пишет Илья Варламов.

Новосибирску повезло больше, чем другим городам — наши здания занимают последние строчки рейтинга. На сотом месте оказался дом по Трудовой, 3/1. Это здание с синей крышей прячется во дворах на площади Ленина. По данным 2ГИС, в нем располагается 6 организаций, в их числе —торгово-строительная компания «Сибирская мансарда». На ее сайте в портфолио значится само здание. Как пишут строители, с 1995 года они реконструируют крыши домов и сооружений путем надстройки дополнительных этажей, в которых установлены мансардные окна.

Так выглядит это здание

Так выглядит это здание

— Если честно, я не понимаю, как это получилось, что там находится внизу и как пристроилась эта огромная синяя крыша с этим балкончиком с мансардными окнами. Внешне это здание настолько уродливо, оно похоже на какой-то нелепый грибок, что с него классно будет начать, — начал рассказ на своем Youtube-канале Илья Варламов.

На 98-м месте расположился новый главный корпус Новосибирского государственного университета. Блогер Варламов вспомнил, что когда впервые увидел это здание, то подумал что это новомодный храм или мечеть:

— Как думаете, что это может быть? Это Новосибирский государственный университет и, мне кажется, достойное 98-е место нашего рейтинга. И что интересно, этот Новосибирский государственный университет прославился тем, что во время визита туда представителей РПЦ они античные статуи накрыли тряпочками.

А вам нравится это здание?

А вам нравится это здание?

Из других городов России в список попали и жилые дома, и винный магазин, и церковная лавка, и даже общественный туалет. Самым уродливым зданием блогер назвал универсальный зал «Саранск-Арена» в Саранске.

Илья Варламов не в первый раз плохо высказывается о новосибирских зданиях. Раньше он включал город в список тех, в которых не хотел бы жить.

Новосибирские здания с нелепыми пристройками попадали и в обзор от НГС. Мы показывали 13 самых странных сооружений, которые местные строители «прилепили» к зданиям.

Считаете ли вы здания, которые Варламов включил в свой рейтинг, уродливыми?

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    НГУуродливые зданияблогер Варламов
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    КОММЕНТАРИИ (15)

    4 дек 2019 в 22:50

    Ну, если САМ Варламов, то канешна!!! И что теперь? Сносить надо?! Кстати, а кто такой этот Варламов?! Великий архитектор?! Не слышал...😱

    4 дек 2019 в 22:56

    с каких пор мнение какого-то Варламова стало авторитетным для россиян и сибиряков, в частности?

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    4 дек 2019 в 22:56

    Пусть это блогер построит в своей жизни хоть что то стоящее, прежде чем осуждать кого то или что то.