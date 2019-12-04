Более 300 домов в Дзержинском районе остались без электричества

В среду, 4 декабря, в Дзержинском районе 368 домов остались без электричества.
По данным портала «Мой Новосибирск», плановое отключение электроэнергии произошло в 20:00. На данный момент, по наблюдениям корреспондента НГС, свет пропал на 10 улицах. Электричество в дома должны вернуть поздно вечером, в 23:00.
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В конце ноября в Ленинском районе 138 домов остались без электричества. Свет пропал в результате планового отключения.