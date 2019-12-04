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Мой дом

Более 300 домов в Дзержинском районе остались без электричества

Свет пропал из-за аварии

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Свет в дома должны вернуть в 23:00

Свет в дома должны вернуть в 23:00

В среду, 4 декабря, в Дзержинском районе 368 домов остались без электричества. 

По данным портала «Мой Новосибирск», плановое отключение электроэнергии произошло в 20:00. На данный момент, по наблюдениям корреспондента НГС, свет пропал на 10 улицах. Электричество в дома должны вернуть поздно вечером, в 23:00.

Без света сейчас 368 домов

Без света сейчас 368 домов

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В конце ноября в Ленинском районе 138 домов остались без электричества. Свет пропал в результате планового отключения.

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отключили электричествоДзержинский район
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КОММЕНТАРИИ (7)

Крыса (Точняк)
4 дек 2019 в 21:17

сегодня тепло на улице,я сегодня ходил в шортах.

Король сети городских порталов
4 дек 2019 в 21:17

У любого ответственного хозяина всегда есть генератор в доме.

Фото пользователя
4 дек 2019 в 21:16

Ничего страшного, ведь должны быть генераторы.