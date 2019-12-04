В Новосибирском зоопарке поселилась новая львица — она попала на фото посетителей

В Новосибирском зоопарке появилась новая львица — сегодня, 4 декабря, её сфотографировала постоянная посетительница Анна Новикова.
Львицу поселили в одном из новых вольеров, который несколько месяцев сооружали для львов и тигров.
Сейчас вольеры ещё продолжают возводить, но льва Сэма, который уже долгое время живёт в зоопарке, тоже поселили в новый вольер. Лев и львица сидят отдельно.
Также сегодня Анна Новикова сняла на видео тигрицу Таисию — её вернули из Большереченского зоопарка в Омской обалсти. Там она жила во время ремонта вольеров. Остальных тигров пока ещё не перевели.
В феврале 2019 года Новосибирский зоопарк показал эскизы новых вольеров для львов и тигров.