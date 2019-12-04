4 декабря среда
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 3/10
usd 64.14
eur 71.06
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 3/10
usd 64.14
eur 71.06

Все новости

Все новости
Милота

В Новосибирском зоопарке поселилась новая львица — она попала на фото посетителей

Львов и тигров начали переводить в обновлённые вольеры

Поделиться

359
5 Обсудить
Львицу можно увидеть в обновлённом вольере

Львицу можно увидеть в обновлённом вольере

В Новосибирском зоопарке появилась новая львица — сегодня, 4 декабря, её сфотографировала постоянная посетительница Анна Новикова.

Львицу поселили в одном из новых вольеров, который несколько месяцев сооружали для львов и тигров. 

Сейчас вольеры ещё продолжают возводить, но льва Сэма, который уже долгое время живёт в зоопарке, тоже поселили в новый вольер. Лев и львица сидят отдельно.

Новую львицу и старожила Сэма держат отдельно

Новую львицу и старожила Сэма держат отдельно

Также сегодня Анна Новикова сняла на видео тигрицу Таисию — её вернули из Большереченского зоопарка в Омской обалсти. Там она жила во время ремонта вольеров. Остальных тигров пока ещё не перевели.

В феврале 2019 года Новосибирский зоопарк показал эскизы новых вольеров для львов и тигров.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Новосибирский зоопаркльвица
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Саблезубый Хомячок (Точняк)
4 дек 2019 в 20:15

У нас в чопе тоже есть львица-светская львица,мы так жену директора называем.

Фото пользователя
4 дек 2019 в 20:10

Вот чем мне нравится Анна, тем что она постоянна: хочешь её увидеть шуруй в зоопарк

4 дек 2019 в 20:06

Кошечки...только большие.