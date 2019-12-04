В Новосибирском зоопарке поселилась новая львица — она попала на фото посетителей

Львицу можно увидеть в обновлённом вольере

В Новосибирском зоопарке появилась новая львица — сегодня, 4 декабря, её сфотографировала постоянная посетительница Анна Новикова.

Львицу поселили в одном из новых вольеров, который несколько месяцев сооружали для львов и тигров.

Сейчас вольеры ещё продолжают возводить, но льва Сэма, который уже долгое время живёт в зоопарке, тоже поселили в новый вольер. Лев и львица сидят отдельно.