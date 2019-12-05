Судебные приставы повесили на новосибирца чужие алименты (вы можете оказаться на его месте)

Со счета Станислава Лепезина списали больше 90 тысяч рублей Фото: Станислав Лепезин / НГС

Судебные приставы Советского района списали с банковской карты новосибирца Станислава Лепезина более 90 тысяч рублей за долги по алиментам сына. Пропажу крупной суммы денег со счета он обнаружил случайно.

«Развелся еще в 1995 году, женат не был» — Залезаю я как-то в начале ноября в свой интернет-банк и обнаруживаю на накопительном счёте сумму меньше, чем было в последний раз. Конкретно — 91 453 рубля и 1 копейка. За копейку особенно обидно, — рассказывает житель Новосибирска.

Причина списания денег до последнего была ему непонятна. Ни в примечании к банковской операции, ни на сайте судебных приставов Станислав Лепезин не нашёл никакой информации о своих внезапно возникших долгах. Разбираться с приставами пришлось лично.

— Я доехал до приставов и спросил: «Где мои деньги и по какой причине они вдруг исчезли с моего счёта?». На что услышал: «Алименты не платите». Я сообщил приставу, что развёлся в 1995 году и с тех пор женат не был. А она мне показывает исполнительное производство, где чёрным по белому написано: Лепезин Станислав Геннадьевич, Лепезина Галина Алексеевна (имя женщины изменено. — Прим. ред.). Тогда я объясняю, что на Галине Алексеевне я тем более не мог быть женат, потому что она — бывшая жена моего сына, — вспоминает Станислав Лепезин.

Как так вышло Суд, как позже выяснилось, рассматривал дело сына Лепезина и его бывшей жены, между которыми действительно существовали разногласия по невыплаченным алиментам. В исполнительном листе, который оформлял суд, были указаны правильные данные сына (имя, фамилия, дата и место рождения). А вот в исполнительном производстве — документе, который оформлялся в службе судебных приставов, все данные Лепезина-младшего были каким-то образом изменены на данные Лепезина-старшего.



— По документу я каким-то образом превратился в моего сына, помолодел и переехал немного по месту рождения. Там ещё сумма непонятная была: по исполнительному листу стояло 85 тысяч, а содрали 91 тысячу, но это неважно, — говорит Лепезин-старший.

Мы ошиблись, а вы помучайтесь Мужчина сразу же написал заявление с просьбой вернуть ошибочно списанные деньги, заявление приняли и пообещали всё решить в ближайшее время. Однако в течение двух недель ничего не произошло, поэтому Станислав Лепезин снова поехал к приставам. Во второй раз мужчина направился сразу к руководству приставов, которое об этой истории услышало впервые. Лепезину-старшему пообещали взять историю на контроль, и действительно, через некоторое время мужчине позвонили, подтвердили, что произошла ошибка, и поинтересовались: не может ли он подсказать, как связаться с женщиной, которой перечислены его деньги?

— Потом я поехал к ним ещё раз. Пристав сообщила, что они дозвонились до Галины Алексеевны, но та по-хорошему деньги отдать отказалась. И тогда приставы предложили мне самому поехать к Галине Алексеевне и решить с ней вопрос полюбовно. На что я заметил: Галина Алексеевна не брала у меня ни копейки и поэтому заявляться к ней и вышибать какие-то деньги я не буду. Тогда они сказали, что подадут на неё в суд. Но я знаю, как это обычно происходит: два года они будут с ней судиться, а потом 10 лет потихоньку вытаскивать эти деньги. А пристав мне говорит, мол, что поделаешь — жизнь такая, — возмущается Станислав Лепезин.



После этого, уточнил Лепезин-старший, ему отказались предоставить копию судебного исполнительного листа с правильными именами, так как он был выписан на Лепезина-младшего. Не дали Лепезину-отцу, уже без пояснений, и документ, объясняющий причину списания денег с его банковского счёта.

— Поначалу я считал, что произошла ошибка, которую скорректировать было очень просто: извиниться передо мной, вернуть деньги — и вопрос закрыт. Вместо этого меня три недели «катают», рекомендуя обратиться к Галине Алексеевне или ждать окончания многолетних судебных разбирательств, — говорит Станислав Лепезин.

Сейчас мужчина намерен обратиться в суд, чтобы взыскать с приставов свои незаконно снятые деньги. Как всё это объясняют приставы Инцидент прокомментировала замруководителя управления ФССП по Новосибирской области Елена Кириллова:

— Данная ситуация поставлена на контроль. По возврату средств ведётся работа с гражданкой, которой эти денежные средства были перечислены. Ситуация возникла из-за ошибки в программном комплексе, сейчас идёт проверка: кем и по какой причине была допущена такая ошибка. По результатам будет принято решение по должностным лицам отдела судебных приставов по Советскому району. Какие-то точные сроки возврата денег я сейчас сказать не могу. Это зависит от того, пойдёт ли женщина, которая получила денежные средства, нам навстречу. Если пойдёт, то сроки будут более короткие, если нет, то придётся в судебном порядке взыскивать, а это чуть более длительные сроки.

