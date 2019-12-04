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Зима

Аномальное тепло подступает к Новосибирску: горожан просят быть осторожными

В мэрии советуют остерегаться сосулек

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Перепады температур приведут к гололедице и образованию сосулек

Перепады температур приведут к гололедице и образованию сосулек

Власти Новосибирска предупредили о том, что горожан ждёт неблагоприятная погода во второй половине недели: ветер усилится, а на домах повиснут сосульки.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 5 по 7 декабря в Новосибирске ожидаются неблагоприятные погодные условия: максимальная температура +2 градуса, осадки в виде мокрого снега, 7 декабря — порывы ветра до 18 метров в секунду, — сообщили в пресс-центре мэрии города.

В пресс-центре уточнили, что в четверг, 5 декабря, будет без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Ночная температура будет на уровне –7...–9 градусов, дневная — на уровне –1...+1. На дорогах ожидается гололедица.

В пятницу, 6 декабря, синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег. Ночью ожидается 0...–2 градуса, днём 0...+2 с небольшим понижением в течение дня. 

В субботу, 7 декабря, ночью будет –7...–9 градусов и преимущественно без осадков. Дневная температура ожидается на уровне 0...–2. Утром и днём возможны мокрый снег и метели. 

— Из-за неустойчивых погодных явлений в ближайшие дни в Новосибирске возможно образование наледи, сосулек на жилых и административных зданиях. Руководителям управляющих организаций и владельцам торговых и промышленных зданий необходимо обратить особое внимание на состояние крыш, организовать работу по предупреждению и выставлению ограждений в возможных местах схода снега и наледи с кровель, козырьков, балконов и других конструкций, — сообщили в мэрии.

В свою очередь в муниципальной аварийно-спасательной службе предупредили, что тёплая погода днём и небольшие заморозки ночью могут привести к гололедице на дорогах. 

— Соблюдайте скоростной режим и дистанцию между автомобилями, — советуют в МАСС. 

Ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие дни в Новосибирскую область придёт аномальное тепло.

Завалит ли Новосибирск снегом этой зимой — читайте в подробном прогнозе на три месяца

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прогноз синоптиков
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КОММЕНТАРИИ (49)

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4 дек 2019 в 17:28

Отлично. Можно будет лепить снегомужиков и играть в снежки! ;)

Весёлый НЕ молочник
4 дек 2019 в 17:27

Внимательнее на Немеровича-Данченко , там особенно много опасных сосулек собирается .

РСП
4 дек 2019 в 17:26

Выйду на охоту за сосульками. Люблю сосульки