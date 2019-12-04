Аномальное тепло подступает к Новосибирску: горожан просят быть осторожными

Власти Новосибирска предупредили о том, что горожан ждёт неблагоприятная погода во второй половине недели: ветер усилится, а на домах повиснут сосульки.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 5 по 7 декабря в Новосибирске ожидаются неблагоприятные погодные условия: максимальная температура +2 градуса, осадки в виде мокрого снега, 7 декабря — порывы ветра до 18 метров в секунду, — сообщили в пресс-центре мэрии города.

В пресс-центре уточнили, что в четверг, 5 декабря, будет без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Ночная температура будет на уровне –7...–9 градусов, дневная — на уровне –1...+1. На дорогах ожидается гололедица.