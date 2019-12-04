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«Примёрз к железной клетке лапками»: в Новосибирске выставили на мороз трёхмесячного крольчонка

Зверька подобрали у мусорки в Октябрьском районе

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Маленького кролика выбросили запертым&nbsp; в железной клетке

Маленького кролика выбросили запертым  в железной клетке

В Новосибирске волонтёры спасают крольчонка — его выставили в запертой клетке на мороз рядом с мусоркой в Октябрьском районе. 

— Выставить зимой на помойку маленького, измазанного от ушек до хвостика в своих же фекалиях кролика, в узкой птичьей клетке с жестяной миской — это особый вид живодёрства. Примёрз к железной клетке лапками почти полностью, то есть там уже лёд был. Животик вздут от хлеба. Ему три месяца всего. Скорее всего, это калифорнийская порода, которую выращивают на мясо, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь «Центра реабилитации диких животных» Алиса Богомолова.

Как полагают волонтёры, как раз из-за породы кролика и могли выкинуть. Он не предназначен для содержания в квартире, а выращивается обычно на мясо. В ближайшее время малыша покажут ветеринарам.

В начале ноября к новосибирским волонтёрам из Центра реабилитации диких животных поступили сразу три полярных совы. в это же время в студенческий городок НГТУ прилетела крупная хищная птица, которую студенты приняли за полярную сову.

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ЦРДЖволонтёры
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КОММЕНТАРИИ (26)

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4 дек 2019 в 17:02

Ребёнок на игрался... И яжемать или РСП скорее всего выкинули его... Они также поступают с кошками и собаками...

с богаткова
4 дек 2019 в 16:58

Самое гуманное в этой ситуации - это приготовить крольчатину на обед.

Фото пользователя
4 дек 2019 в 17:24

Ну и о чём новость?