«Примёрз к железной клетке лапками»: в Новосибирске выставили на мороз трёхмесячного крольчонка

В Новосибирске волонтёры спасают крольчонка — его выставили в запертой клетке на мороз рядом с мусоркой в Октябрьском районе.
— Выставить зимой на помойку маленького, измазанного от ушек до хвостика в своих же фекалиях кролика, в узкой птичьей клетке с жестяной миской — это особый вид живодёрства. Примёрз к железной клетке лапками почти полностью, то есть там уже лёд был. Животик вздут от хлеба. Ему три месяца всего. Скорее всего, это калифорнийская порода, которую выращивают на мясо, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь «Центра реабилитации диких животных» Алиса Богомолова.
Как полагают волонтёры, как раз из-за породы кролика и могли выкинуть. Он не предназначен для содержания в квартире, а выращивается обычно на мясо. В ближайшее время малыша покажут ветеринарам.
В начале ноября к новосибирским волонтёрам из Центра реабилитации диких животных поступили сразу три полярных совы. в это же время в студенческий городок НГТУ прилетела крупная хищная птица, которую студенты приняли за полярную сову.