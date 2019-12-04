«Примёрз к железной клетке лапками»: в Новосибирске выставили на мороз трёхмесячного крольчонка

В Новосибирске волонтёры спасают крольчонка — его выставили в запертой клетке на мороз рядом с мусоркой в Октябрьском районе.

— Выставить зимой на помойку маленького, измазанного от ушек до хвостика в своих же фекалиях кролика, в узкой птичьей клетке с жестяной миской — это особый вид живодёрства. Примёрз к железной клетке лапками почти полностью, то есть там уже лёд был. Животик вздут от хлеба. Ему три месяца всего. Скорее всего, это калифорнийская порода, которую выращивают на мясо, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь «Центра реабилитации диких животных» Алиса Богомолова.