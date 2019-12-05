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Происшествия

Попытался ударить соседку и рвался в кабину пилотов: пассажир из Новосибирска устроил дебош в самолёте

После приземления борта нарушителя задержали полицейские

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Полицейские поместили пассажира в спецприёмник для административно задержанных

Полицейские поместили пассажира в спецприёмник для административно задержанных

Пассажир устроил дебош на борту самолёта, летевшего из Новосибирска в Хабаровск, полицейские возбудили уголовное дело.

— По имеющейся информации, пассажир бизнес-класса после употребления спиртных напитков на борту самолёта начал вести себя агрессивно, оскорблял девушку, которая сидела на соседнем кресле, и попытался ударить её, а когда она пересела, продолжил использовать в её адрес нецензурную лексику. Бортпроводники пытались утихомирить мужчину, но уговоры не подействовали. Он рвался в кабину пилотов и к аварийному выходу, на замечания экипажа не реагировал, — сообщила вечером в среду, 4 декабря, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Когда самолёт приземлился в Хабаровске, командир командир воздушного судна вызвал транспортную полицию. Полицейские задержали дебошира и поместили его в спецприёмник. По информации МВД, от медицинского освидетельствования пассажир отказался.

Полицейские составили на задержанного два протокола — по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна). Также полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), добавила Ирина Волк.

Ранее следователи закончили расследование уголовного дела в отношении авиадебошира, который обматерил полицейских и ударил одного из них в новосибирском аэропорту Толмачёво.

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авиадебошир
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КОММЕНТАРИИ (47)

5 дек 2019 в 08:55

Так не давайте им пойло в полете,и никто ни кого трогать не будет,они хотят и рыбку съесть и на х....... сесть,это в том смысле , чтобы и денежки им капали, и пассажиры тихо себя вели,ни все же адекватные,кто то нюхнул и ему уже хорошо,а они пьют нормы не зная,а стюарды им приносят,и приносят-пойло у них не три копейки стоит,прикройте лавочку,и шуметь никто так буйно не будет,и при посадке тоже не мешало бы их сканировать-поддатый-свободен,чтобы и пассажиры не нервничали .

5 дек 2019 в 09:00

Странный народ эти, как их назвать, авиакомпании, курить почему то категорически запрещают, а вот бухать до посинения - пожалуйста. Еще ни один курильщик не устроил дебош на борту самолета.

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5 дек 2019 в 08:46

Не пойму таких организмов,они,что мозг в аренду берут?Если да,то видимо на птицефабрике..