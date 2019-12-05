Попытался ударить соседку и рвался в кабину пилотов: пассажир из Новосибирска устроил дебош в самолёте

— По имеющейся информации, пассажир бизнес-класса после употребления спиртных напитков на борту самолёта начал вести себя агрессивно, оскорблял девушку, которая сидела на соседнем кресле, и попытался ударить её, а когда она пересела, продолжил использовать в её адрес нецензурную лексику. Бортпроводники пытались утихомирить мужчину, но уговоры не подействовали. Он рвался в кабину пилотов и к аварийному выходу, на замечания экипажа не реагировал, — сообщила вечером в среду, 4 декабря, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пассажир устроил дебош на борту самолёта, летевшего из Новосибирска в Хабаровск, полицейские возбудили уголовное дело.

Когда самолёт приземлился в Хабаровске, командир командир воздушного судна вызвал транспортную полицию. Полицейские задержали дебошира и поместили его в спецприёмник. По информации МВД, от медицинского освидетельствования пассажир отказался.

Полицейские составили на задержанного два протокола — по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна). Также полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), добавила Ирина Волк.