Новосибирец выставил на Avito компас за 85 тысяч: 300 лет назад с ним плавали по европейским морям

Новосибирец ищет покупателя для старинной коллекционной вещи — компаса с солнечными часами XVIII века.
Объявление о продаже он разместил на сайте объявлений Avito в середине ноября, но покупателей компаса по-прежнему не нашёл, хотя многие, по его словам, «звонят и интересуются».
— Эту вещь мне предложили мои знакомые, — рассказал корреспонденту НГС владелец компаса Александр. — Она полностью оригинальная, кроме стекла — около столетия назад его заменили.
Подробной истории компаса мужчина не знает, но сообщил, что он использовался на кораблях в Европе около 300 лет назад.
Согласно описанию в объявлении, солнечные часы были изготовлены в 1700–1750 годах в Аугсбурге (Германия). Они украшены гравировкой в виде геометрических узоров и завитков, «со складным часовым кольцом, подпружиненным складным гномоном и складывающейся широтной дугой».
На вопрос о том, почему именно такую сумму просит за компас Александр, мужчина пояснил, что для коллекционных вещей «всегда такие цены».
В начале ноября НГС рассказывал о 15 самых странных коллекциях, которые жители Новосибирска продают на Avito. Цены на некоторые достигают миллионов рублей.