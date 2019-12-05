Новосибирец выставил на Avito компас за 85 тысяч: 300 лет назад с ним плавали по европейским морям

Новосибирец ищет покупателя для старинной коллекционной вещи — компаса с солнечными часами XVIII века.

Объявление о продаже он разместил на сайте объявлений Avito в середине ноября, но покупателей компаса по-прежнему не нашёл, хотя многие, по его словам, «звонят и интересуются».



— Эту вещь мне предложили мои знакомые, — рассказал корреспонденту НГС владелец компаса Александр. — Она полностью оригинальная, кроме стекла — около столетия назад его заменили.



Подробной истории компаса мужчина не знает, но сообщил, что он использовался на кораблях в Европе около 300 лет назад.

