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Развлечения

Новосибирец выставил на Avito компас за 85 тысяч: 300 лет назад с ним плавали по европейским морям

Компас сделали в Германии в XVIII веке

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Старинную вещь владелец оценил в 85 тысяч рублей

Старинную вещь владелец оценил в 85 тысяч рублей

Новосибирец ищет покупателя для старинной коллекционной вещи — компаса с солнечными часами XVIII века. 

Объявление о продаже он разместил на сайте объявлений Avito в середине ноября, но покупателей компаса по-прежнему не нашёл, хотя многие, по его словам, «звонят и интересуются».

— Эту вещь мне предложили мои знакомые, — рассказал корреспонденту НГС владелец компаса Александр. — Она полностью оригинальная, кроме стекла — около столетия назад его заменили.

Подробной истории компаса мужчина не знает, но сообщил, что он использовался на кораблях в Европе около 300 лет назад.

Согласно описанию в объявлении, солнечные часы были изготовлены в 1700–1750 годах в Аугсбурге (Германия). Они украшены гравировкой в виде геометрических узоров и завитков, «со складным часовым кольцом, подпружиненным складным гномоном и складывающейся широтной дугой».

На вопрос о том, почему именно такую сумму просит за компас Александр, мужчина пояснил, что для коллекционных вещей «всегда такие цены».

В начале ноября НГС рассказывал о 15 самых странных коллекциях, которые жители Новосибирска продают на Avito. Цены на некоторые достигают миллионов рублей. 

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КОММЕНТАРИИ (12)

5 дек 2019 в 07:35

А сзади поди надпись made in China...

Фото пользователя
5 дек 2019 в 08:04

плАвцы...

По морям ходят!

Гость
5 дек 2019 в 07:39

Ну основной лозунг купли- продажи: На базаре два дурака.....