В Стрижах построили спортзал — на выходных в нём открыли «Пятёрочку»

— Тогда я предположил, что оно больше похоже на магазин, чем на спортзал. Главный вход с улицы был прямо в центральный зал, основной зал был необычно освещен: узкие горизонтальные окна под потолком на высоте 2 метра — обычно так делают для размещения товаров на стеллажах. Мое предположение подтвердилось: через год открылся супермаркет, — пояснил Михаил Рязанцев корреспонденту НГС.

Спорный объект расположен на улице Лобачевского, 67/1. Внимание на него ещё летом обратил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

В первые декабрьские выходные в микрорайоне Стрижи открылся супермаркет сети «Пятёрочка» — он располагается в здании, которое строили как спортивный зал.

По данным публичной кадастровой карты, участок, на котором построили здание, относится к спортивной зоне. Разрешения на строительство и ввод компания «СТК» получала тоже на спортивный объект — об этом свидетельствуют документы на муниципальном портале.

Участок всё ещё находится в зоне спортивных объектов — изменить его статус владельцу не разрешили

Жители микрорайона Стрижи отметили, что супермаркет, в котором, в частности, продаётся алкоголь, находится рядом со школой, детским садом и детской больницей.



— Размещение магазина, занимающегося продажей алкоголя на территории спортивного назначения, не обеспечивает защиту нравственности и здоровья детей от вреда алкогольной продукции, её рекламы и употребления, что также создает предпосылки негативных последствий для нормального физического и культурного развития несовершеннолетних, — заявили в Общественном клубе «Стрижи».



По информации общественников, компания «СТК» получила участок в аренду с условием строительства спортивного объекта, но построенное здание по назначению не использовалось. В ноябре компания пыталась изменить зонирование участка с территории спортивных объектов на зону застройки жилыми домами, но предложение отклонили: власти отметили, что оно не соответствует плану развития функциональных зон.

