4 декабря среда
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 64.14
eur 71.06
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 64.14
eur 71.06

Все новости

Все новости
Здоровье

В Новосибирской области нашли очаг бешенства: там три месяца будут отстреливать корсаков

Угроза распространения бешенства сейчас в нескольких населённых пунктах

Поделиться

1 486
14 Обсудить
Отстреливать диких лисиц и корсаков будут на территории Невского сельсовета Убинского района

Отстреливать диких лисиц и корсаков будут на территории Невского сельсовета Убинского района

В Новосибирской области нашли очаг бешенства — сейчас на три месяца объявлен карантин на территории посёлка Николаевка 2-я Невского сельсовета Убинского района. 

Распоряжение о карантине 4 декабря опубликовано на сайте Правительства НСО, он продлится до 4 февраля.

Как будут бороться с бешенством

По словам начальника отдела мониторинга Министерства природных ресурсов и экологии НСО Владимира Чёрного, в соответствии с этим распоряжением ближайшие три месяца будут отстреливать диких плотоядных животных — лисиц и корсаков — на территории сельсовета.

Среди других мер предосторожности: запрет на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговлю домашними животными, запрет на вывоз собак и кошек за пределы посёлка.

В распоряжении также указано, что угрожаемая зона распределилась ещё по трём населённым пунктам района — посёлок Белоозёрный, посёлок Новый Карапуз и село Александро-Невское Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области. 

Как узнали про бешенство

Как сообщает начальник управления ветеринарии Убинского района НСО Людмила Кондакова, в конце ноября в частное подворье посёлка Николаевка 2-я забежала дикая лиса. Животное сцепилось с домашней собакой — собака её задавила.

— Мозг лисы был отобран нашими специалистами и отправлен в межобластную лабораторию на анализ, в результате которого 26 ноября стало известно о диагнозе бешенства на территории Николаевки. Остальные пункты были определены в качестве угрожаемой зоны. Специалисты сразу же приехали в личное подсобное хозяйство, осмотрели скот в очаге выявления бешенства, привили всех имеющихся животных на подворье. Мероприятия были произведены нами сразу после того, как были взяты пробы в лаборатории. Поскольку этот населённый пункт является зоной эпизодического очага, мы сделали повторную, внеплановую вакцинацию. Случаев контакта людей с заражёнными животными на этот раз выявлено не было. На данный момент происходит наблюдение за покусанной собакой, — рассказала начальник управления. 

Как появляются очаги бешенства

Специалисты сообщают, что бешенство, зарождаясь в дикой фауне, распространяется каждый год и не является сезонным.

— В данном случае заражение может зависеть от того, что в лесах лёг снег и из-за отсутствия пищи звери подбираются ближе к деревням. Заражённые бешенством животные теряют страх и идут в село, контактируют с домашними животными. За уходящий год в Убинском районе было выявлено три случая заражения, что не наблюдается вспышкой, поскольку, в сравнении с предыдущими годами, в нынешний год случаев заражения вдвое меньше, — рассказала Людмила Кондакова.

Первый случай установления карантина по бешенству в Убинском районе в этом году был в январе: после того, как в селе Чёрный Мыс заражение выявили у домашнего козла. Второй случай произошёл в мае текущего года в селе Круглоозёрное: там была обнаружена больная бешенством енотовидная собака. 

Ранее НГС писал, что Новосибирская область попала в список регионов-лидеров, в которых в 2019 году было зафиксировано наибольшее количество случаев бешенства.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

карантинубинский районбешенство животных
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (14)

Король сети городских порталов
4 дек 2019 в 15:34

мне уже доложили, потому что в моем чопе есть охотники.

Фото пользователя
4 дек 2019 в 15:34

Это нормально, в природе всегда есть очаг бешенства

Гость
4 дек 2019 в 15:38

вася,я не робот,Варлам,Ваха, Виктория Я, Татьяна Маррина -спасайтесь ребята,от этого разрешения вам не поздоровится.Иш что с бешеными и отсталыми творят.