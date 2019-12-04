В Новосибирской области нашли очаг бешенства: там три месяца будут отстреливать корсаков

В Новосибирской области нашли очаг бешенства — сейчас на три месяца объявлен карантин на территории посёлка Николаевка 2-я Невского сельсовета Убинского района.
Распоряжение о карантине 4 декабря опубликовано на сайте Правительства НСО, он продлится до 4 февраля.
Как будут бороться с бешенством
По словам начальника отдела мониторинга Министерства природных ресурсов и экологии НСО Владимира Чёрного, в соответствии с этим распоряжением ближайшие три месяца будут отстреливать диких плотоядных животных — лисиц и корсаков — на территории сельсовета.
Среди других мер предосторожности: запрет на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговлю домашними животными, запрет на вывоз собак и кошек за пределы посёлка.
В распоряжении также указано, что угрожаемая зона распределилась ещё по трём населённым пунктам района — посёлок Белоозёрный, посёлок Новый Карапуз и село Александро-Невское Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области.
Как узнали про бешенство
Как сообщает начальник управления ветеринарии Убинского района НСО Людмила Кондакова, в конце ноября в частное подворье посёлка Николаевка 2-я забежала дикая лиса. Животное сцепилось с домашней собакой — собака её задавила.
— Мозг лисы был отобран нашими специалистами и отправлен в межобластную лабораторию на анализ, в результате которого 26 ноября стало известно о диагнозе бешенства на территории Николаевки. Остальные пункты были определены в качестве угрожаемой зоны. Специалисты сразу же приехали в личное подсобное хозяйство, осмотрели скот в очаге выявления бешенства, привили всех имеющихся животных на подворье. Мероприятия были произведены нами сразу после того, как были взяты пробы в лаборатории. Поскольку этот населённый пункт является зоной эпизодического очага, мы сделали повторную, внеплановую вакцинацию. Случаев контакта людей с заражёнными животными на этот раз выявлено не было. На данный момент происходит наблюдение за покусанной собакой, — рассказала начальник управления.
Как появляются очаги бешенства
Специалисты сообщают, что бешенство, зарождаясь в дикой фауне, распространяется каждый год и не является сезонным.
— В данном случае заражение может зависеть от того, что в лесах лёг снег и из-за отсутствия пищи звери подбираются ближе к деревням. Заражённые бешенством животные теряют страх и идут в село, контактируют с домашними животными. За уходящий год в Убинском районе было выявлено три случая заражения, что не наблюдается вспышкой, поскольку, в сравнении с предыдущими годами, в нынешний год случаев заражения вдвое меньше, — рассказала Людмила Кондакова.
Первый случай установления карантина по бешенству в Убинском районе в этом году был в январе: после того, как в селе Чёрный Мыс заражение выявили у домашнего козла. Второй случай произошёл в мае текущего года в селе Круглоозёрное: там была обнаружена больная бешенством енотовидная собака.
Ранее НГС писал, что Новосибирская область попала в список регионов-лидеров, в которых в 2019 году было зафиксировано наибольшее количество случаев бешенства.