В Новосибирской области нашли очаг бешенства: там три месяца будут отстреливать корсаков

По словам начальника отдела мониторинга Министерства природных ресурсов и экологии НСО Владимира Чёрного, в соответствии с этим распоряжением ближайшие три месяца будут отстреливать диких плотоядных животных — лисиц и корсаков — на территории сельсовета.

Среди других мер предосторожности: запрет на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговлю домашними животными, запрет на вывоз собак и кошек за пределы посёлка.

В распоряжении также указано, что угрожаемая зона распределилась ещё по трём населённым пунктам района — посёлок Белоозёрный, посёлок Новый Карапуз и село Александро-Невское Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Как узнали про бешенство

Как сообщает начальник управления ветеринарии Убинского района НСО Людмила Кондакова, в конце ноября в частное подворье посёлка Николаевка 2-я забежала дикая лиса. Животное сцепилось с домашней собакой — собака её задавила.



— Мозг лисы был отобран нашими специалистами и отправлен в межобластную лабораторию на анализ, в результате которого 26 ноября стало известно о диагнозе бешенства на территории Николаевки. Остальные пункты были определены в качестве угрожаемой зоны. Специалисты сразу же приехали в личное подсобное хозяйство, осмотрели скот в очаге выявления бешенства, привили всех имеющихся животных на подворье. Мероприятия были произведены нами сразу после того, как были взяты пробы в лаборатории. Поскольку этот населённый пункт является зоной эпизодического очага, мы сделали повторную, внеплановую вакцинацию. Случаев контакта людей с заражёнными животными на этот раз выявлено не было. На данный момент происходит наблюдение за покусанной собакой, — рассказала начальник управления.