«Кипяток лился на ребёнка и жену»: комнату в новосибирском доме залило из-за неудачного ремонта

Из-за потопа пострадали не только стены и потолок, но и имущество новосибирца — теперь он ждёт возмещения ущерба Фото: читатель НГС

В Новосибирске квартиры в Кировском районе в доме на Обогатительной, 9 затопило кипятком из-за неудачного ремонта.

— Рабочие, судя по всему, начали вырывать балки перекрытия краном и задели трубу отопления. Этого они не заметили и уехали домой. Вечером наши соседки сообщили, что у них что-то не так, с потолка капает, но подрядчик проигнорировал. А утром уже труба не выдержала, её прорвало. Весь кипяток хлещет по крыше. Соответственно затапливает нас, бабушек-соседок из квартиры напротив и соседей под ними, — рассказал житель одной из затопленных квартир, представившийся Владиславом.



В момент прорыва трубы в квартире находилась жена Владислава с годовалым ребёнком.

Собирать льющуюся воду с потолка супруге Владислава помогали соседки Видео: читатель НГС

— Кипяток лился с потолка прямо на жену, на ребёнка, на соседок. Я, естественно, сорвался с работы, приехал, чтобы посмотреть, что у меня дома вообще происходит, — добавил он.

Инцидент в доме Владислава произошёл более недели назад, однако после этого, как утверждает мужчина, представители подрядной организации не предприняли никаких действий для того, чтобы отремонтировать комнату и возместить ущерб семье. Владислав также опасается, что проблема не решится до Нового года — из-за того, что пострадала мебель в детской комнате, а её стены начали покрываться плесенью, его старшая дочь вынуждена жить у друзей и знакомых.

— Пол пошёл горбом, стена и потолок рушатся и сыпятся. Так как подрядчик не шевелился с обследованием комнаты, я привлёк человека — строителя для обследования комнаты. Он один из немногих, кто был согласен составить смету и отремонтировать нашу комнату после залива кипятком, да ещё по самой маленькой цене. Вот он всё подсчитал, расписал материалы, мы потом встретились с представительницей подрядчика, ну и тут началось — то это не устраивает, то другое. Договорились в итоге провести экспертизу, — поделился мужчина.

Из-за сырости стена в детской комнате начала покрываться чёрной плесенью Фото: читатель НГС

Экспертиза обошлась Владиславу в 5 тысяч рублей. Это, по его признанию, «деньги хоть и небольшие», но его семье также приходится выплачивать ипотеку и кредиты. Так как его жена сидит дома с ребёнком, в семье работает он один. При этом подрядчик, по словам мужчины, перестал выходить на связь — сообщения и звонки Владислава остаются без ответа.

В подрядной организации ООО «Горизонт» корреспонденту НГС пояснили, что их вина в случившемся действительно есть, от возмещения ущерба и проведения ремонта они не отказываются. Однако на это может понадобиться время.

— Дом на Обогатительной 50-х годов постройки, поэтому задвижки все старые. Из-за этого нам не удавалось долгое время перекрыть воду, которая лилась в квартиры. Пришлось привлечь управляющую компанию — она перекрывала воду в колодцах. То есть где-то два часа мы не могли перекрыть горячую воду, — пояснила Лариса, представительница подрядной организации, с которой общался Владислав.

Она уточнила, что прорыв трубы произошёл по вине их работника, который «чуть-чуть её задел» во время разгрузки утеплителя.

Так выглядел прорыв трубы в доме на Обогатительной Фото: читатель НГС