Медведев выделил Новосибирской области дополнительный миллиард за хорошую работу губернатора

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил выделение грантов субъектам за эффективную деятельность губернаторов. Грант получит и Новосибирская область.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
Согласно документу, Новосибирская область получит около 1,3 миллиарда рублей. Гранты выделят ещё двум сибирским регионам — Омской (1,1 миллиарда рублей) и Томской (810 миллионов рублей) областям. Красноярский и Алтайский край, Республика Алтай, Иркутская и Кемеровская область средств за «достижение показателей» в этом году не получат.
Общая сумма грантов всем 50 субъектам РФ, указанным в распоряжении, составит 45 миллиардов рублей.
В начале ноября Дмитрий Медведев посетил Новосибирск с рабочим визитом. В центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» он провёл совещание о «роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в Российской Федерации».