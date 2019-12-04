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Экономика

Медведев выделил Новосибирской области дополнительный миллиард за хорошую работу губернатора

Кроме нашего региона гранты направят ещё в 49 российских субъектов

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Размер гранта для Новосибирской области за деятельность губернатора Андрея Травникова составил более миллиарда рублей

Размер гранта для Новосибирской области за деятельность губернатора Андрея Травникова составил более миллиарда рублей

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил выделение грантов субъектам за эффективную деятельность губернаторов. Грант получит и Новосибирская область.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно документу, Новосибирская область получит около 1,3 миллиарда рублей. Гранты выделят ещё двум сибирским регионам — Омской (1,1 миллиарда рублей) и Томской (810 миллионов рублей) областям. Красноярский и Алтайский край, Республика Алтай, Иркутская и Кемеровская область средств за «достижение показателей» в этом году не получат.

Общая сумма грантов всем 50 субъектам РФ, указанным в распоряжении, составит 45 миллиардов рублей.

В начале ноября Дмитрий Медведев посетил Новосибирск с рабочим визитом. В центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» он провёл совещание о «роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в Российской Федерации».

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грантыДмитрий Медведевгубернатор
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КОММЕНТАРИИ (128)

Мимо проходил
4 дек 2019 в 13:52

"Согласно документу, Новосибирская область получит около 1,3 миллиона рублей."
1,3 млн рублей на область???
На эти деньги даже студию в Дисскусе не купишь.
Спасибо за заботу, ух сейчас область развернётся то на эти деньжищщи....

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4 дек 2019 в 13:51

Не понял, на что гранты? Медведев, что у нас, меценат?

Домик для уточки
4 дек 2019 в 13:54

1,3 млн?? серьезно? зачем сразу так много! бюджет же теперь по швам лопнет от такой щедрости! хотя как раз на новую камри какому нибудь чинуше аккурат хватит.