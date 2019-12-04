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Эксперимент

Инженеры устроили тест-драйв инвалидной коляски на крутом пандусе в Новосибирске: что из этого вышло

Испытатели даже посыпали пандус песком, чтобы забраться на него

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Пандус к аптеке на Нимировича-Данченко, 155 очень крутой&nbsp;— забраться на него на обычной коляске невозможно&nbsp;

Пандус к аптеке на Нимировича-Данченко, 155 очень крутой — забраться на него на обычной коляске невозможно 

Новосибирские инженеры-конструкторы устроили тест-драйв инвалидной коляски на очень крутом пандусе аптеки на Немировича-Данченко, 155 — его угол равен 26 градусам, а стандартные коляски могут преодолеть угол наклона до 12–13 градусов. Выпускники НГТУ разработали более проходимую коляску — коляска фирмы «CaterWill» может спускаться и подниматься по лестницам, а также заезжать на поверхности под углом минимум 20 градусов. 

Снег и лёд усложняют подъём на коляске

Снег и лёд усложняют подъём на коляске

— Наша коляска может подниматься по лестнице. Есть колёсный привод, как у любой другой коляски, и есть гусеничный ход. Коляска оборудована системой гироскопа, которая, отклоняя кресло, сохраняет центр масс в нужном положении, чтобы обеспечить безопасный подъём. Коляска обладает повышенными свойствами проходимости. Инженерам удалось достичь этого за счёт правильной развесовки, разнесения колёсной базы, за счёт той же гироскопической системы, — рассказал до эксперимента директор компании «CaterWill» Иван Невзоров.

Коляска выпускников НГТУ может спускаться по лестницам&nbsp;— во многом это облегчает передвижения человека

Коляска выпускников НГТУ может спускаться по лестницам — во многом это облегчает передвижения человека

Однако ещё в самом начале эксперимента возникли трудности — испытателям пришлось посыпать пандус песком, чтобы подняться на него<br>

Однако ещё в самом начале эксперимента возникли трудности — испытателям пришлось посыпать пандус песком, чтобы подняться на него

— Подняться по снегу мы не смогли, колёса пробуксовывали. Потом снег убрали, посыпали песком и смогли подняться на колёсах. Мы попробовали подняться на обычной коляске — на первых же сантиметрах она перевернулась назад, — рассказал управляющий коляской участник эксперимента Юрий Ларин.

Подняться с тротуара на пандус получилось только после уборки снега и посыпки песка

Подняться с тротуара на пандус получилось только после уборки снега и посыпки песка

В идеале такая коляска должна позволить человеку свободно и самостоятельно преодолевать все препятствия в городе. Однако новосибирские пандусы так просто не возьмёшь

В идеале такая коляска должна позволить человеку свободно и самостоятельно преодолевать все препятствия в городе. Однако новосибирские пандусы так просто не возьмёшь

Спуск под таким наклоном&nbsp;— не менее экстремальный эксперимент&nbsp;

Спуск под таким наклоном — не менее экстремальный эксперимент 

Обычная коляска перевернулась при первой попытке заехать на пандус

Обычная коляска перевернулась при первой попытке заехать на пандус

Два года назад НГС решили проверить, насколько легко человеку в инвалидном кресле вообще добраться до центра города. Эксперимент оказался провальным.

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инвалидная коляскапандусыдоступная среда
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КОММЕНТАРИИ (70)

Гость
4 дек 2019 в 16:48

У меня все один вопрос.Чего дома не сидится?

Фото пользователя
4 дек 2019 в 16:47

Зачем нужны эти пандусы, не пойму?

Роман
4 дек 2019 в 16:53

Вот наглядный эксперимент, как мэрия все делает для галочки. Пандусов много, но они не функциональны