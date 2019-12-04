Инженеры устроили тест-драйв инвалидной коляски на крутом пандусе в Новосибирске: что из этого вышло

Пандус к аптеке на Нимировича-Данченко, 155 очень крутой — забраться на него на обычной коляске невозможно Фото: Ольга Бурлакова

Новосибирские инженеры-конструкторы устроили тест-драйв инвалидной коляски на очень крутом пандусе аптеки на Немировича-Данченко, 155 — его угол равен 26 градусам, а стандартные коляски могут преодолеть угол наклона до 12–13 градусов. Выпускники НГТУ разработали более проходимую коляску — коляска фирмы «CaterWill» может спускаться и подниматься по лестницам, а также заезжать на поверхности под углом минимум 20 градусов.

Снег и лёд усложняют подъём на коляске Фото: Ольга Бурлакова

— Наша коляска может подниматься по лестнице. Есть колёсный привод, как у любой другой коляски, и есть гусеничный ход. Коляска оборудована системой гироскопа, которая, отклоняя кресло, сохраняет центр масс в нужном положении, чтобы обеспечить безопасный подъём. Коляска обладает повышенными свойствами проходимости. Инженерам удалось достичь этого за счёт правильной развесовки, разнесения колёсной базы, за счёт той же гироскопической системы, — рассказал до эксперимента директор компании «CaterWill» Иван Невзоров.

Коляска выпускников НГТУ может спускаться по лестницам — во многом это облегчает передвижения человека Фото: Ольга Бурлакова

Однако ещё в самом начале эксперимента возникли трудности — испытателям пришлось посыпать пандус песком, чтобы подняться на него

Фото: Ольга Бурлакова

— Подняться по снегу мы не смогли, колёса пробуксовывали. Потом снег убрали, посыпали песком и смогли подняться на колёсах. Мы попробовали подняться на обычной коляске — на первых же сантиметрах она перевернулась назад, — рассказал управляющий коляской участник эксперимента Юрий Ларин.

Подняться с тротуара на пандус получилось только после уборки снега и посыпки песка Фото: Ольга Бурлакова

В идеале такая коляска должна позволить человеку свободно и самостоятельно преодолевать все препятствия в городе. Однако новосибирские пандусы так просто не возьмёшь Фото: Ольга Бурлакова

Спуск под таким наклоном — не менее экстремальный эксперимент Фото: Ольга Бурлакова

Обычная коляска перевернулась при первой попытке заехать на пандус Фото: Ольга Бурлакова