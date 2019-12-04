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Три новосибирских маршрута изменят схему движения. Показываем на картах, как они будут ходить

Все изменения на маршрутах произойдут в декабре

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Маршрут <nobr class="_">№&nbsp;8</nobr> пойдёт по новой схеме с завтрашнего дня

Маршрут № 8 пойдёт по новой схеме с завтрашнего дня

В декабре три маршрута общественного транспорта в Новосибирске поменяют схему движения. 

С 5 декабря изменится схема движения маршрутного такси № 8 «Посёлок Северный — Магазин "Золотая Нива"», сообщили в пресс-центре мэрии. 

Как уточнили в компании «ПАТП-1118», обслуживающей этот маршрут, по новой схеме автобус пойдёт дальше «Посёлка Северный»,  конечной маршрута № 8  станет остановка «Автопорт "Калининский"» в микрорайоне Родники.  Здесь будет площадка межрейсового отстоя. 

Новая схема маршрута <nobr class="_">№ 8</nobr>

Новая схема маршрута № 8

Маршрутка будет идти по Объединения, Курчатова, Рассветной, Краузе, Земнухова, Тюленина, Красному проспекту, улице Мясниковой до остановки «ТК "Лента"» в прямом и обратном направлениях.

Также с 6 декабря меняется схема маршрутного такси № 24 «Микрорайон Стрижи — Ул. Татьяны Снежиной». По информации пресс-центра мэрии, маршрут меняется на участке от остановки «ул. Гребенщикова» до остановки «ул. Свечникова». 

Участок, на котором меняется схема движения маршрута № 24, отмечен красным цветом. Синим цветом обозначен старый маршрут

По измененной схеме маршрутное такси поедет по улицам: Гребенщикова, Тюленина, Красному проспекту, Мясниковой, Гребенщикова, Тюленина в прямом и обратном направлениях.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, до конца года будет новая схема движения маршрута № 87 «Поселок Клюквенный — Площадь имени Калинина».

Маршрут изменится на участке от остановки «ул. Гребенщикова» до остановки «ул. Свечникова». Транспорт пойдёт по улицам: Гребенщикова, Тюленина, Красному проспекту, Мясниковой, Гребенщикова, Тюленина в прямом и обратном направлениях.

Участок, на котором до конца года изменится схема движения маршрута № 87, отмечен красным цветом. Синим цветом обозначен старый маршрут

Кроме того, маршрут продлится от площади Калинина до остановки «Ботанический ж/м». В прямом направлении — по улицам Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, в обратном направлении — по улицам: Жуковского, Северной, Дачной, Дуси Ковальчук. С изменением схемы на маршруте будет 7 машин вместо трёх. 

Как пояснили в мэрии, схемы маршрутов изменили для оптимизации муниципальной маршрутной сети города. 

В выходные в Новосибирске произошёл интересный случай — барнаульский предприниматель заплатил за всех пассажиров, потому что ему« просто так захотелось».

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общественный транспортгородские маршруты
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КОММЕНТАРИИ (2)

с богаткова
4 дек 2019 в 16:18

Интересно какой пассажиропоток у этих автобусов? неужели много ездит людей? все больше замечаю, что сейчас в семье 1 автомобиль это редкость, в основном у каждого в семье свой автомобиль. Сам например езжу на бугатти тайп атлантик 1936 года выпуска и мой маршрут зависит только от меня.

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4 дек 2019 в 16:25

Нам, новосибирцам, эта информация не интересна. Мы ездим на автомобилях!