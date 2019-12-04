Три новосибирских маршрута изменят схему движения. Показываем на картах, как они будут ходить

В декабре три маршрута общественного транспорта в Новосибирске поменяют схему движения.
С 5 декабря изменится схема движения маршрутного такси
Как уточнили в компании «ПАТП-1118», обслуживающей этот маршрут, по новой схеме автобус пойдёт дальше «Посёлка Северный», конечной маршрута
Маршрутка будет идти по Объединения, Курчатова, Рассветной, Краузе, Земнухова, Тюленина, Красному проспекту, улице Мясниковой до остановки «ТК "Лента"» в прямом и обратном направлениях.
Также с 6 декабря меняется схема маршрутного такси
Участок, на котором меняется схема движения маршрута
По измененной схеме маршрутное такси поедет по улицам: Гребенщикова, Тюленина, Красному проспекту, Мясниковой, Гребенщикова, Тюленина в прямом и обратном направлениях.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, до конца года будет новая схема движения маршрута
Маршрут изменится на участке от остановки «ул. Гребенщикова» до остановки «ул. Свечникова». Транспорт пойдёт по улицам: Гребенщикова, Тюленина, Красному проспекту, Мясниковой, Гребенщикова, Тюленина в прямом и обратном направлениях.
Участок, на котором до конца года изменится схема движения маршрута № 87, отмечен красным цветом. Синим цветом обозначен старый маршрут
Кроме того, маршрут продлится от площади Калинина до остановки «Ботанический ж/м». В прямом направлении — по улицам Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, в обратном направлении — по улицам: Жуковского, Северной, Дачной, Дуси Ковальчук. С изменением схемы на маршруте будет 7 машин вместо трёх.
Как пояснили в мэрии, схемы маршрутов изменили для оптимизации муниципальной маршрутной сети города.
В выходные в Новосибирске произошёл интересный случай — барнаульский предприниматель заплатил за всех пассажиров, потому что ему« просто так захотелось».