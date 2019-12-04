Три новосибирских маршрута изменят схему движения. Показываем на картах, как они будут ходить

Маршрут № 8 пойдёт по новой схеме с завтрашнего дня Фото: Густаво Зырянов

В декабре три маршрута общественного транспорта в Новосибирске поменяют схему движения. С 5 декабря изменится схема движения маршрутного такси № 8 «Посёлок Северный — Магазин "Золотая Нива"», сообщили в пресс-центре мэрии. Как уточнили в компании «ПАТП-1118», обслуживающей этот маршрут, по новой схеме автобус пойдёт дальше «Посёлка Северный», конечной маршрута № 8 станет остановка «Автопорт "Калининский"» в микрорайоне Родники. Здесь будет площадка межрейсового отстоя.

Новая схема маршрута № 8 Фото: предоставлено ПАТП-1118

Маршрутка будет идти по Объединения, Курчатова, Рассветной, Краузе, Земнухова, Тюленина, Красному проспекту, улице Мясниковой до остановки «ТК "Лента"» в прямом и обратном направлениях.

Также с 6 декабря меняется схема маршрутного такси № 24 «Микрорайон Стрижи — Ул. Татьяны Снежиной». По информации пресс-центра мэрии, маршрут меняется на участке от остановки «ул. Гребенщикова» до остановки «ул. Свечникова».



Участок, на котором меняется схема движения маршрута № 24 , отмечен красным цветом. Синим цветом обозначен старый маршрут

По измененной схеме маршрутное такси поедет по улицам: Гребенщикова, Тюленина, Красному проспекту, Мясниковой, Гребенщикова, Тюленина в прямом и обратном направлениях. Как сообщили в пресс-центре мэрии, до конца года будет новая схема движения маршрута № 87 «Поселок Клюквенный — Площадь имени Калинина». Маршрут изменится на участке от остановки «ул. Гребенщикова» до остановки «ул. Свечникова». Транспорт пойдёт по улицам: Гребенщикова, Тюленина, Красному проспекту, Мясниковой, Гребенщикова, Тюленина в прямом и обратном направлениях.

Участок, на котором до конца года изменится схема движения маршрута № 87, отмечен красным цветом. Синим цветом обозначен старый маршрут

Кроме того, маршрут продлится от площади Калинина до остановки «Ботанический ж/м». В прямом направлении — по улицам Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, в обратном направлении — по улицам: Жуковского, Северной, Дачной, Дуси Ковальчук. С изменением схемы на маршруте будет 7 машин вместо трёх.