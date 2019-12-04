Спортцентр возле парка Кирова оказался нерентабелен: его начали превращать в жилой 16-этажный дом

Рядом с парком Кирова появится жилая высотка — на строительной площадке уже начались подготовительные работы Фото: Ольга Бурлакова

Новосибирские строители начали рыть землю возле парка имени Кирова в Ленинском районе, чтобы реконструировать физкультурно-оздоровительный центр в полноценную жилую высотку.

Корреспондент НГС побывала на месте будущей стройки на улице Котовского и убедилась, что сейчас между парком имени Кирова и культурно-досуговым центром имени Станиславского идут земляные работы. Как следует из паспорта объекта, строители планируют реконструировать стоящее здесь здание физкультурно-оздоровительного центра, превратив его в многоквартирный дом «с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения». На объекте работает специализированный застройщик «Аркетта Девелопмент», который аффилирован с группой компаний «Стрижи». Окончание строительства запланировано на второй квартал 2021 года.

На карте 2ГИС бывший физкультурно-оздоровительный центр сейчас обозначен как строящийся ЖК «Булгаков».



В новостройке будет 149 квартир, подземная парковка и помещения физкультурно-оздоровительного назначения Фото: Ольга Бурлакова

В группе компаний «Стрижи» корреспонденту НГС сообщили, что как физкультурно-оздоровительный центр на улице Котовского, так и земельный участок под ним принадлежат компании «Аркетта Девелопмент». Здание спортивного центра построили в сентябре 2018 года.

— Учитывая, что экономическая модель эксплуатации объекта в данном исполнении имела отрицательную рентабельность, было принято решение о реконструкции построенного объекта в жилой дом с сохранением спортивного объекта, — рассказали в ГК «Стрижи».

По данным строителей, эта территория относится к зоне ОД-1.1 (подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки), а значит, на ней можно строить жилые дома. 25 октября мэрия Новосибирска выдала застройщику разрешение на реконструкцию физкультурно-оздоровительного центра. После этого начались работы по подготовке к строительству.

— Для сохранения спортивного ядра разработан бизнес-проект, включающий строительство жилого дома со спортивным центром, реконструкцией пешеходной зоны вдоль улицы Котовского и организацией восточной входной группы в парк Кирова, — сообщили в «Стрижах».

По данным этой группы компаний, рядом с парком появится новостройка с переменной этажностью (10–16 этажей) общей площадью более 10,5 тысяч квадратных метров. В доме будет 149 квартир, помещения физкультурно-оздоровительного назначения площадью около 1,3 тысяч квадратов и подземная парковка на 84 места.

— Освоение земельного участка обсуждалось с общественностью, проживающей на близлежащей территории, и не вызвало возражений. Также по инициативе жителей совместно с ГК «Стрижи» разработан проект реконструкции сквера Гагарина, концепция которого предполагает ремонтно-восстановительные работы и организацию зон досуга для различных групп населения, — рассказали строители.



Строители также планируют реконструировать пешеходную зону вдоль улицы Котовского Фото: Ольга Бурлакова

Весной будущая новостройка оказалась в центре скандала — тогда в парке Кирова прошла акция протеста против застройки зелёных зон. Организаторы раздавали собравшимся листовки о том, что парку якобы угрожает опасность. «"Аркетта Девелопмент" получила участок земли в парке Кирова для строительства спортивно-оздоровительного комплекса, но вместо него слепила какой-то кирпичный сарай, а теперь хочет строить на парковой земле многоэтажки», — говорилось в листовке.