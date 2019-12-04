Хоккейные болельщики «Сибири» и «Авангарда» сыграли в футбол — на поле также вышли Снеговик и Ястреб

Хоккейные фанаты сыграли в футбол в центре фехтования Фото: Александр Ощепков

Болельщики хоккейных клубов — новосибирской «Сибири» и омского «Авангарда» — решили посоревноваться, кто из них лучше в футболе. Сегодня, 4 декабря, в товарищеском матче новосибирцы одержали победу над омичами со счётом 8:5.

Мероприятие планируют сделать традиционным до 2023 года Фото: Александр Ощепков

Матчи между болельщиками планируют сделать регулярными до Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 года, а сегодняшняя игра — одно из мероприятий в поддержку международного турнира. Соперник выбран неслучайно, ведь Новосибирск разделит чемпионат с Омском.

Новосибирские болельщики хотели бы также сыграть с фанатами «Барыса» и «Автомобилиста» Фото: Александр Ощепков

В конце ноября чемпионат в России оказался на грани срыва из-за антидопигового скандала. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях и запретить организовывать крупные турниры на четыре года.

Но президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что не представляет возможным перенос чемпионата мира среди молодежи 2023 года из России — спонсоры соревнований уже есть, а все контракты подписаны.

Новосибирцы говорят, что хотели бы сыграть с болельщиками «Барыса» из Нур-Султана и екатеринбургского «Автомобилиста» Фото: Александр Ощепков

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов сказал, что, даже если МЧМ-2023 запретят проводить в России, новый ЛДС всё равно построят. Однако он надеется, что соревнования пройдут в Новосибирске. — Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря в Париже, где будет рассмотрен вопрос о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, а также об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Однако позиция WADA носит в данный момент рекомендательный характер. Проблема есть, конечно, но планомерная, системная, очень напряженная работа Олимпийского комитета России и Министерства спорта Российской Федерации в этом направлении ведется. Мы все же уверены, что наша страна будет участвовать в международных стартах, включая Олимпийские игры, под своим флагом и Россия проведет все запланированные спортивные мероприятия европейского и мирового уровней. Что касается хоккея, то, повторю, все турниры должны состояться по графику: WADA не уполномочено отменять их в одностороннем порядке, а позиция президента IIHF нам уже известна, — рассказал НГС Сергей Ахапов.

Маскоты команд тоже не стояли в стороне Фото: Александр Ощепков

Известный болельщик Сибири Дмитрий Казанцев — его больше знают как Усатого в каске — считает, что хоккейные фанаты очень дружные, несмотря на соперничество команд. — Хоккейные болельщики никогда не дерутся, на наших матчах дружественная атмосфера. Мы друг друга знаем, ездим на матчи. Никогда не было ни одной стычки, — считает Усатый в каске.



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