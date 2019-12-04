На 20 лет назад: в Новосибирске снова начали открываться компьютерные клубы

Компьютерные клубы дают возможность воспользоваться дорогой техникой тем, кто не может себе позволить купить её Фото: Александр Ощепков

В России начался «ренессанс» компьютерных клубов. По данным 2ГИС, их количество в городах-миллионниках выросло в 2019 году на 79%. В Новосибирске этот рост меньше, но тоже оказался значителен.

В исследовании 2ГИС проанализированы все виды заведений с подобными услугами: киберспортивные клубы, кибербары и киберкафе, а также клубы с оборудованием для виртуальной реальности. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга больше всего компьютерных клубов работает в Уфе и Казани (по 24), а также Перми и Ростове-на-Дону (22). Новосибирск находится где-то в середине списка со своими 18 точками.



Лидером по темпам роста этого вида развлечений Новосибирск не стал, но число компьютерных клубов здесь увеличилось на 50%. А в Воронеже 2ГИС зафиксировал рост 178%, в Москве — 149%, в Санкт-Петербурге — 104%.

В исследовании 2ГИС говорится о всех типах заведений, предлагающих развлечения на основе виртуальной реальности Фото: Александр Ощепков

Как отмечают в 2ГИС, интерес к компьютерным клубам со стороны потребителей подтверждается и числом соответствующих поисковых запросов. Оно растёт с 2018 года, но резкий всплеск интереса начался с 2019 года. Пользователи ищут компьютерные или киберклубы в различных вариациях. Активней всего спрос увеличился в Москве — с января почти в 3 раза (до 24 тысяч запросов в месяц). Другие мегаполисы не отстают — запросов с начала года стало в 2,7 раза больше (до 38 тысяч запросов в месяц), сообщили в 2ГИС.

Компьютерный клубы были популярны на заре массовой компьютеризации, расцвет этого формата заведений пришёлся на конец 90-х – начало 2000-х. Тогда основной причиной их популярности была сравнительная дороговизна такого рода техники. Любители компьютерных игр далеко не всегда могли позволить себя персональный компьютер дома. После того как эта техника стала более доступной, актуальность компьютерных клубов начала снижаться, а с развитием сетевых игр и вовсе сошла на нет.

