Пьяный прохожий вступился за незнакомца и получил срок: он сломал челюсть полицейскому

В Новосибирске завершился суд над мужчиной, который сломал полицейскому челюсть возле дома
— Ему дали три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
Как всё началось
Инцидент, который лёг в основу этого уголовного дела, случился 6 февраля 2019 года. Как ранее сообщали в прокуратуре Октябрьского района, полицейские приехали на вызов к дому
На помощь беглецу пришёл прохожий
Как пояснила Жанна Леонова, задержание увидел случайный прохожий — впоследствии под суд пошёл именно он. По его собственному признанию, до произошедшего он выпил бутылку пива.
Прохожий услышал женский крик и пошёл посмотреть, что случилось. На улице было темно, он увидел, что двое мужчин склонились над третьим и решил, что кого-то бьют. Будущий подсудимый подошёл и начал расспрашивать, что происходит. Не разобравшись, что перед ним полицейские, он начал рукой отводить их от задержанного, пересказала гособвинитель показания осуждённого.
Показания пострадавшего полицейского
При этом, по данным прокуратуры, полицейский, который проходит по делу как потерпевший, в своих показаниях пояснял, что пьяный прохожий стал выяснять обстоятельства задержания. Ему рассказали и про причину, и про то, что женщина пишет заявление в служебной машине. Также полицейские предложили прохожему пройти с ними, чтобы убедиться, что мужчину задерживают законно. Но он всё равно продолжал настаивать на незаконности задержания и ударил полицейского кулаком в челюсть.
Согласно заключению эксперта, сотрудник полиции получил закрытый перелом нижней челюсти со смещением, рассказывали ранее в прокуратуре Октябрьского района. В итоге 27-летнего прохожего отдали под суд за «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Подсудимый заявил, что просто махнул рукой
Как уточнила Жанна Леонова, свою вину в умышленном нанесении удара подсудимый не признал. По версии новосибирца, когда полицейские пытались его развернуть, он только непроизвольно махнул рукой и при этом почувствовал, что его рука упёрлась в одежду, предположительно в форму сотрудника полиции.
Обвинительный приговор по этому делу Октябрьский районный суд вынес в среду, 3 декабря.
Ранее в Новосибирске отдали под суд сотрудницу миграционной службы — подсудимую обвинили в том, что она укусила полицейского на парковке возле ночного клуба.