Пьяный прохожий вступился за незнакомца и получил срок: он сломал челюсть полицейскому

В Новосибирске завершился суд над мужчиной, который сломал полицейскому челюсть возле дома № 250 на улице Лескова.



— Ему дали три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.



Приговор в законную силу ещё не вступил.



Как всё началось