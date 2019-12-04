Новосибирский поэт написал стихи про расследование Навального. Политик опубликовал их в Telegram

Новосибирский поэт Максим Федин написал стихотворение о последнем расследовании Алексея Навального — политик опубликовал его в своем Telegram. Сейчас его посмотрели более 40 тысяч подписчиков.

Расследование Навального касалось главы ВТБ Андрея Костина и телеведущей Наили Аскер-заде — про них же и написал новосибирский поэт.

— Иногда бывают такие политические стихотворения у меня — это одно из них. Стараюсь писать на темы актуальные. Утром проснулся, мне пишут, что меня Навальный процитировал. Воспринимать стихотворение каждый может по-своему. В комментариях у меня в «Инстаграме» и «ВКонтакте» по-разному пишут. Кто-то говорит, что я подлизываюсь, а кто-то видит некий стёб. Оно такое — на мой взгляд, может понравится всем, — рассказал корреспонденту НГС новосибирский поэт Максим Федин.