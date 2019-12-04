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Политика

Новосибирский поэт написал стихи про расследование Навального. Политик опубликовал их в Telegram

Пост в «Телеграме» набрал уже 40 тысяч просмотров

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Политик опубликовал стихотворение новосибирского поэта в своем Telegram

Политик опубликовал стихотворение новосибирского поэта в своем Telegram

Новосибирский поэт Максим Федин написал стихотворение о последнем расследовании Алексея Навального — политик опубликовал его в своем Telegram. Сейчас его посмотрели более 40 тысяч подписчиков.

Расследование Навального касалось главы ВТБ Андрея Костина и телеведущей Наили Аскер-заде — про них же и написал новосибирский поэт.

— Иногда бывают такие политические стихотворения у меня — это одно из них. Стараюсь писать на темы актуальные. Утром проснулся, мне пишут, что меня Навальный процитировал. Воспринимать стихотворение каждый может по-своему. В комментариях у меня в «Инстаграме» и «ВКонтакте» по-разному пишут. Кто-то говорит, что я подлизываюсь, а кто-то видит некий стёб. Оно такое — на мой взгляд, может понравится всем, — рассказал корреспонденту НГС новосибирский поэт Максим Федин.

Стихотворение набрало больше 40 тысяч просмотров

Стихотворение набрало больше 40 тысяч просмотров

Максим Федин помимо творчества занимается бизнесом. У него есть два магазина, где он торгует небольшой техникой, но при этом не может не заниматься творчеством.

В октябре силовики проводили обыски у волонтёров и активистов штаба Алексея Навального в Новосибирске. В сентябре дом командующего войсками Сибирского округа войск Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова попал в расследование новосибирского штаба Навального. Корреспонденту НГС удалось посмотреть на скандальный коттедж.

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Алексей Навальныйстихотворение
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КОММЕНТАРИИ (65)

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4 дек 2019 в 11:08

Навальнисты любят делать якобы нужные расследования. Вот только реально в них нет ни какого смысла, так только от своего имущества переводят стрелки на другое.

ЛюляКебаб
4 дек 2019 в 11:09

Честно говоря стих уровня третьего класса не больше. Ну а Навального не смотрю, мне он так же не интересен.

Фото пользователя
4 дек 2019 в 11:08

все ловят хайп, Навальный на своих якобы расследованиях, данный товарисч на Лешике.