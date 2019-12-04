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Происшествия

Под Новосибирском водитель улетел в кювет и погиб

Смертельное ДТП произошло в Искитимском районе

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Водитель улетел с трассы недалеко от посёлка Листвянский в час ночи

Водитель улетел с трассы недалеко от посёлка Листвянский в час ночи

В ночь на 4 декабря в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, водитель за рулём автомобиля Toyota Carina вылетел в левый кювет по ходу движения на участке дороги Линево — Листвянский со стороны посёлка.

В результате происшествия на месте погиб 29-летний мужчина.

— Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.

В минувшие выходные в Новосибирске водитель за рулём Mitsubishi Outlander насмерть сбил двух собак и въехал в рекламный щит. От тяжёлых травм он погиб на месте аварии.

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ДТПсмертельная авария
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КОММЕНТАРИИ (6)

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4 дек 2019 в 10:08

Я уже много раз говорил, что нужно нарисовать ПП через каждые 100 метров.

Аля Улю
4 дек 2019 в 10:05

В новости уже предвзятое мнение: улетел и вылетел.
Тут и добавлять нечего.

4 дек 2019 в 10:27

С таким заголовком все сразу становится ясным. Улетел, значит летел... можно не разбираться. НГС все разобрал за нас. Идем сразу в комментарии.