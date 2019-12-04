Под Новосибирском водитель улетел в кювет и погиб

Водитель улетел с трассы недалеко от посёлка Листвянский в час ночи

В ночь на 4 декабря в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, водитель за рулём автомобиля Toyota Carina вылетел в левый кювет по ходу движения на участке дороги Линево — Листвянский со стороны посёлка.



В результате происшествия на месте погиб 29-летний мужчина.



— Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — уточнили в пресс-службе ведомства.



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