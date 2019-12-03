«Не вывозят почти две недели»: жители Ленинского района пожаловались на перебои с вывозом мусора

Жители домов на Пушкарёва в Ленинском районе Новосибирска пожаловались на перебои в вывозе мусора. Об этом в редакцию НГС сообщил один из жителей частного сектора, расположенного на улице.
— В последнее время возникают постоянные перебои с вывозом мусора. На данный момент его не вывозят почти две недели, на соседних улицах ситуация аналогичная. Так как это частный сектор, то мусор приходится складывать в мешках вдоль улицы, контейнеров нет. Собаки эти мешки разрывают и мусор валяется на дороге. <...> Хотя счета за услуги выставляют регулярно, — рассказал корреспонденту НГС житель частного сектора Андрей.
По словам Андрея, проблемы с вывозом отходов начались осенью: сначала мусор увозили с задержками в 2–3 дня, но в последний месяц стали вывозить раз в 1,5–2 недели.
Журналист НГС отправил запрос в ООО «Экология-Новосибирск» с просьбой прокомментировать ситуацию.
В августе из поселка под Новосибирском месяц не вывозили мусор из-за того, что на новых мусорных площадках не поставили баки. Тогда корреспондент НГС поговорил с представителем «Экологии-Новосибирск».