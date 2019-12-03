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«Не вывозят почти две недели»: жители Ленинского района пожаловались на перебои с вывозом мусора

По словам жителей частного сектора, мусор не вывозят почти две недели

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Так как в частном секторе нет мусорных баков, жители вынуждены складывать мешки с отходами вдоль дороги

Так как в частном секторе нет мусорных баков, жители вынуждены складывать мешки с отходами вдоль дороги

Жители домов на Пушкарёва в Ленинском районе Новосибирска пожаловались на перебои в вывозе мусора. Об этом в редакцию НГС сообщил один из жителей частного сектора, расположенного на улице. 

— В последнее время возникают постоянные перебои с вывозом мусора. На данный момент его не вывозят почти две недели, на соседних улицах ситуация аналогичная. Так как это частный сектор, то мусор приходится складывать в мешках вдоль улицы, контейнеров нет. Собаки эти мешки разрывают и мусор валяется на дороге. <...> Хотя счета за услуги выставляют регулярно, — рассказал корреспонденту НГС житель частного сектора Андрей. 

По словам Андрея, проблемы с вывозом отходов начались осенью: сначала мусор увозили с задержками в 2–3 дня, но в последний месяц стали вывозить раз в 1,5–2 недели.

По словам жителя частного сектора Андрея, мусор не вывозят около двух недель

По словам жителя частного сектора Андрея, мусор не вывозят около двух недель

Журналист НГС отправил запрос в ООО «Экология-Новосибирск» с просьбой прокомментировать ситуацию.

В августе из поселка под Новосибирском месяц не вывозили мусор из-за того, что на новых мусорных площадках не поставили баки. Тогда корреспондент НГС поговорил с представителем «Экологии-Новосибирск».

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ткоЭкология-Новосибирск
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КОММЕНТАРИИ (17)

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3 дек 2019 в 23:55

У нас площадка, баки стоят, всё вывозят по расписанию. Скорее всего, какая-то путаница с графиками произошла. Я думаю, наладят работу

с богаткова
3 дек 2019 в 23:53

никто вам ничего не должен поймите. Есть мусор? Сами везите, к тому же, сейчас у всех автомобили. Вообще не вижу проблемы. Что касательно платы за услугу, то не надо платить, т.к. она не оказана. Фиксируйте все документально и нет проблем.

Фото пользователя
3 дек 2019 в 23:52

Сами вывозите свой мусор