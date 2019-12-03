Две иномарки столкнулись на трамвайных путях в Центральном районе

Вечером 3 декабря кроссовер Land Rover столкнулся с автомобилем Mitsubishi на углу Серебренниковской и Коммунистической. От удара у одной из машин смяло левую заднюю дверь.
Звонок об этом поступил в службу 112. Машины столкнулись на трамвайных путях и перекрыли движение трамвая
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в ДТП никто не пострадал.
Видео АСТ-54
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Вечером в воскресенье, 1 декабря, на проспекте Строителей в Советском районе Новосибирска Mitsubishi Outlander насмерть сбил двух собак и въехал в рекламный щит — водитель умер на месте аварии.