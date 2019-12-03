Две иномарки столкнулись на трамвайных путях в Центральном районе

Вечером 3 декабря кроссовер Land Rover столкнулся с автомобилем Mitsubishi на углу Серебренниковской и Коммунистической. От удара у одной из машин смяло левую заднюю дверь.

Звонок об этом поступил в службу 112. Машины столкнулись на трамвайных путях и перекрыли движение трамвая № 13. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на месте аварии образовалась пробка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в ДТП никто не пострадал.