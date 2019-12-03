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Происшествия

Две иномарки столкнулись на трамвайных путях в Центральном районе

Машины перекрыли движение трамвая, а на месте аварии собралась пробка

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Вечером 3 декабря кроссовер Land Rover столкнулся с автомобилем Mitsubishi на углу Серебренниковской и Коммунистической. От удара у одной из машин смяло левую заднюю дверь.

Звонок об этом поступил в службу 112. Машины столкнулись на трамвайных путях и перекрыли движение трамвая № 13. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на месте аварии образовалась пробка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в ДТП никто не пострадал. 

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на месте аварии образовалась пробка

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на месте аварии образовалась пробка

Видео АСТ-54

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.

Вечером в воскресенье, 1 декабря, на проспекте Строителей в Советском районе Новосибирска Mitsubishi Outlander насмерть сбил двух собак и въехал в рекламный щит — водитель умер на месте аварии.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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3 дек 2019 в 20:10

Виновнику аварии нужно выписать лещей!

Седой дЯтел по Бетону
3 дек 2019 в 20:09

13-й не успел. Простите.