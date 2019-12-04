Вернут ли переплату: чего ждать новосибирцам, если решение ФАС о росте тарифов на тепло отменят

ФАС РФ может обжаловать решение суда в течение декабря Фото: Александр Ощепков

Что может измениться, если в силу вступит решение Арбитражного суда Москвы, который удовлетворил на прошлой неделе иск областного департамента — об этом НГС рассказали два эксперта: председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания Новосибирской области Евгений Покровский и его заместитель Вадим Агеенко.

Департамент обжаловал в арбитраже решение ФАС, из-за которого в июле рост тарифа на тепло составил 7,2% вместо запланированных ранее 3,2%. Решение суда в силу пока не вступило, и его можно будет обжаловать.

— Если решение и вступит в силу, то, как я считаю, обратного пересчёта не будет. В лучшем случае с 1 января 2020 года тариф останется на том же уровне до июля 2020-го. Я не думаю, что долги возвратятся. Во-первых, этого не будет делать суд, потому что рассмотрение этого дела переносили два или три раза: он тянул это до декабря, видимо, чтобы прошли все платежи. А дальше… ограничатся только принятием этого решения. Пониженная ставка в этом случае — уже победа, — считает Вадим Агеенко.

По словам Агеенко, который также входит в общественный совет регионального департамента по тарифам, решение суда подтвердило профессионализм департамента. По его словам, департамент — до решения ФАС — не включил необходимую валовую выручку при формировании тарифов.



— Откуда появляется тариф? Это выручка, поделенная на объём. И эту необходимую выручку департамент всё время отслеживает, работает по серьёзным методикам, по которым решается, что включать в тарифы, а что нет. В то время департамент не включил выручку по их прибыли на 5% и по аренде, насколько помню, на 200 миллионов. Просто потому что не были заключены договоры. А СГК обратилась в ФАС, якобы их обидели.

