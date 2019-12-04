Крупнейший российский алкогольный ритейлер открыл первые магазины в Новосибирске

В зале новосибирского магазина сети «Бристоль» на ул. Высоцкого Фото: Стас Соколов

В Новосибирске начала работать сеть «Бристоль», входящая в группу компаний с сетями «Дисс», а также «Красное и белое». Ритейлер известен своими низкими ценами и алкоголем под собственными марками.

Осваивать новый рынок «Бристоль» начал с удалённых жилмассивов: на улицах Высоцкого и Кубовая, как сообщили в торговой точке на Высоцкого. — Пока у нас только два магазина, но в будущем году мы собираемся открыть в городе ещё как минимум 30 торговых точек, — рассказала управляющая одного из магазинов.



Торговая сеть активно использует инструмент собственных торговых марок Фото: Стас Соколов

Основной формат «Бристоля» — это алкомаркет, магазин, основу ассортимента которого составляет алкоголь разного вида (от пива до коньяка и виски). Здесь же можно купить ограниченный набор продуктов питания (в основном то, что можно использовать как закуску): сыр, колбасу, консервы, чипсы и т. д.

Особенностью сети можно считать ещё и наличие большого количество алкогольных напитков под собственными торговыми марками (СТМ) — они производятся по заказу торговой сети. Как правило, это позволяет сэкономить на маркетинге, поскольку нигде, кроме заказавшей такой продукт сети, он не продаётся. В «Бристоле» СТМ имеются во всех значимых товарах: от пива и дешевого полусладкого игристого до итальянского просекко и шотландского виски.

Магазины «Бристоля», как правило, невелики. Например, торговая точка на Высоцкого занимает порядка 100 квадратных метров и расположена на втором этаже небольшого торгового центра, на первом уровне которого находится супермаркет сети «Горожанка».



Кроме алкоголя в «Бристоле» можно купить базовые продукты питания Фото: Стас Соколов

Сеть «Бристоль» была основана в 2012 году в Нижнем Новгороде и сейчас, по данным сайта компании, располагает более чем 2500 торговыми точками по всей России (преимущественно в европейской части). Весной этого года прошло слияние «Бристоля» с аналогичной сетью «Красное и белое», а также сетью универсамов «Дикси».

Получившаяся в результате компания, по данным газеты «Ведомости», имеет в своём распоряжении сейчас 13 000 торговых точек, а оборот в этом году составит около 800 миллиардов рублей. Это третий по размеру ритейлер России (после владельца сети «Пятерочка» X5 Retail Group и «Магнита»).

Формат алкомаркета переживает в Новосибирске «ренессанс». Расцвет его пришёлся на конец 90-х — начало 2000-х, когда в городе появились сети «Крепость» и «Столичный». Однако постепенно они были вытеснены более универсальными супермаркетами. Последние же два года количество их стало стабильно расти. По данным 2ГИС, с 2017-го по 2019-й на новосибирском рынке стало на 49% больше магазинов, специализирующихся на алкоголе (с 251 до 374 точек). Для сравнения: в период с 2015-го по 2017-й прирост был совсем небольшой плюс 10% (с 229 до 251 точки). Тем не менее, в отличин от ситуации 15-летней давности, когда в этой нише доминировали сети, сейчас в Новосибирске практически нет крупных сетевых игроков. Больше всего магазинов у местной сети «Виноград» (9 точек). Кроме того, в последние два года на новосибирский рынок вышли сети Drink king (Барнаул, 3 точки), «Алмаз» (Якутск, 2 точки) и сеть фирменных магазинов крымского винзавода «Мильстрим» (3 точки). К алкогольным сетям можно так же отнести местную «Галерею вин» (13 магазинов) - она тоже предлагает крепкие напитки, но специализируется на винах.