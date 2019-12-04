Плюс в декабре: Новосибирскую область накроет аномальным теплом

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погода в Новосибирской области резко изменится. Вместо перепадов температуры нас ждёт устойчивый «плюс», а безветренная погода сменится метелью и снегом.
— С запада к нам перемещаются атмосферные фронты, волновые возмущения. Отсюда снег, местами мокрый снег 4, 5 и 6 декабря, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
В ближайшие дни скорость ветра составит 14 м/с, а в пятницу, 6 декабря, — 18 м/с. Температуры при этом будут повышаться.
— Мы предполагаем, что возникнут гололёдные явления и метелевая ситуация. 4 и 5 декабря ночью будет от 8 до 13 градусов мороза, днём температура повысится довольно существенно. Будут оттепели, — предупредил синоптик.
4 декабря температура составит от 3 до 8 градусов мороза, 5 и 6 декабря — от –3 до +3.
В начале недели в Новосибирске вырос уровень загрязнений воздуха. Синоптики объяснили это безветренной погодой.
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