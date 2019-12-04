Плюс в декабре: Новосибирскую область накроет аномальным теплом

Оттепель принесёт с собой гололёд

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погода в Новосибирской области резко изменится. Вместо перепадов температуры нас ждёт устойчивый «плюс», а безветренная погода сменится метелью и снегом.



— С запада к нам перемещаются атмосферные фронты, волновые возмущения. Отсюда снег, местами мокрый снег 4, 5 и 6 декабря, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.



В ближайшие дни скорость ветра составит 14 м/с, а в пятницу, 6 декабря, — 18 м/с. Температуры при этом будут повышаться.

