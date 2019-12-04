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Зима

Плюс в декабре: Новосибирскую область накроет аномальным теплом

На фоне плюсовых температур синоптики ожидают ветер и осадки в виде снега. Подробный прогноз погоды

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Оттепель принесёт с собой гололёд

Оттепель принесёт с собой гололёд

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погода в Новосибирской области резко изменится. Вместо перепадов температуры нас ждёт устойчивый «плюс», а безветренная погода сменится метелью и снегом.

— С запада к нам перемещаются атмосферные фронты, волновые возмущения. Отсюда снег, местами мокрый снег 4, 5 и 6 декабря, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В ближайшие дни скорость ветра составит 14 м/с, а в пятницу, 6 декабря, — 18 м/с. Температуры при этом будут повышаться.

— Мы предполагаем, что возникнут гололёдные явления и метелевая ситуация. 4 и 5 декабря ночью будет от 8 до 13 градусов мороза, днём температура повысится довольно существенно. Будут оттепели, — предупредил синоптик.

4 декабря температура составит от 3 до 8 градусов мороза, 5 и 6 декабря — от –3 до +3.

В начале недели в Новосибирске вырос уровень загрязнений воздуха. Синоптики объяснили это безветренной погодой.

Завалит ли Новосибирск снегом этой зимой — читайте в подробном прогнозе на три месяца. Актуальную температуру воздуха в Новосибирске можно смотреть каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

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погодапрогноз синоптиковзима
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
4 дек 2019 в 07:48

Вместо зимы пришла веснааа!!

Фото пользователя
4 дек 2019 в 07:44

Это отличная новость.