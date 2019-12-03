Убийство 5-летней девочки: отчим в СИЗО, следователи проверяют информацию о сексуальном насилии

Сегодня, 3 декабря, Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя и отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве 5-летней девочки на улице Петухова.
— Избрана мера пресечения до 1 февраля 2020 года, — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.
Она уточнила, что мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетней». Судебное заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.
Ранее в следственном управлении СК России по Новосибирской области рассказали, что под уголовное дело об убийстве маленькой девочки попал её отчим.
— По данным следствия, 1 декабря 2019 года около 23 часов 38-летний мужчина, который проживал с женщиной и её двумя детьми, находясь в квартире дома по улице Петухова в Кировском районе, в целях воспитательной меры нанёс множественные телесные повреждения пятилетней девочке, от которых наступила её смерть на месте происшествия, — сообщали в СК.
Как сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с материалами дела, у следствия также есть сведения о возможном преступлении против половой неприкосновенности убитого ребёнка, но они пока не подтверждены.
Ранее в СК сообщали, что во время убийства девочки её мать проходила лечение в стационаре. Второй ребёнок из этой семьи сейчас находится в реабилитационном центре города, ему оказывают психологическую помощь.
В министерстве труда и социального развития Новосибирской области после этого происшествия начали внутреннюю проверку.