3 декабря вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 64.41
eur 70.97
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 64.41
eur 70.97

Все новости

Все новости
Криминал

Убийство 5-летней девочки: отчим в СИЗО, следователи проверяют информацию о сексуальном насилии

Сейчас отчиму предъявили обвинение в убийстве

Поделиться

2 673
19 Обсудить
Меру&nbsp; пресечения обвиняемому избрал Кировский районный суд

Меру  пресечения обвиняемому избрал Кировский районный суд

Сегодня, 3 декабря, Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя и отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве 5-летней девочки на улице Петухова.

— Избрана мера пресечения до 1 февраля 2020 года, — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

Она уточнила, что мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетней». Судебное заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. 

Ранее в следственном управлении СК России по Новосибирской области рассказали, что под уголовное дело об убийстве маленькой девочки попал её отчим.

— По данным следствия, 1 декабря 2019 года около 23 часов 38-летний мужчина, который проживал с женщиной и её двумя детьми, находясь в квартире дома по улице Петухова в Кировском районе, в целях воспитательной меры нанёс множественные телесные повреждения пятилетней девочке, от которых наступила её смерть на месте происшествия, — сообщали в СК.

Как сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с материалами дела, у следствия также есть сведения о возможном преступлении против половой неприкосновенности убитого ребёнка, но они пока не подтверждены.

Ранее в СК сообщали, что во время убийства девочки её мать проходила лечение в стационаре. Второй ребёнок из этой семьи сейчас находится в реабилитационном центре города, ему оказывают психологическую помощь. 

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области после этого происшествия начали внутреннюю проверку.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

убийство ребенка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (19)

Фото пользователя
3 дек 2019 в 17:19

После проверки доложите мне лично.

3 дек 2019 в 17:23

Бедный ребёнок! Пострадал из-за идиотки-мамаши. Вот, не стала бы она после развода мужика искать и всё. Девчонка была бы жива и прожила бы долгую жизнь. А так погибла из-за того, что мамаше после развода приспичили "сирьёзные атнашения"

Гость
3 дек 2019 в 17:19

Как его встретили в сизо лучше расскажите?