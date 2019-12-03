«Какое-то подозрительное облако»: над новосибирским заводом повис чистый белый пар

Накануне, 2 декабря, над заводом ЖБИ-1 в новосибирском микрорайоне Шлюз повисло странное облако — на предприятии объяснили его происхождение.

«Над заводом ЖБИ на Шлюзе какое-то подозрительное облако. Это не туман. Было прямо конкретное плотное облако очень чёткой формы именно там, над заводом, больше нигде не было. А потом стало вот так растягивать его, только в этом месте, больше нигде ничего нет. Что это? Какие-то выбросы?» — написала в редакцию читательница НГС поздно вечером 2 декабря.

На заводе ЖБИ-1, который расположен на улице Плотинной, объяснили, что образование облака связано с особенностями технологического процесса, который применяется ещё с советских времён. По вечерам в расположенные на улице пропарочные камеры под давлением подают пар температурой около 120 градусов. Это нужно для того, чтобы залитый в формы бетон прогрелся и схватился. При этом через щели в крышках пар под давлением выходит наружу и в безветренную погоду скапливается над территорией.