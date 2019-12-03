В Новосибирске ищут предполагаемого педофила — его обвиняют в непристойном предложении 11-летней девочке

В тексте ориентировки говорится о том, что возле дома № 23 к. 2 на улице Танкистов «неустановленное лицо» предложило «действия сексуального характера» 11-летней девочке. Объявленному в розыск мужчине около 30–35 лет, у него плотное телосложение, карие глаза. Рост мужчины — 170–175 сантиметров. Он был одет в чёрную кожаную куртку, тёмно-синие джинсы, на голове была чёрная шапка-формовка.

Сейчас паблики в социальной сети «ВКонтакте» распространяют эту ориентировку со ссылкой на «Вести-Новосибирск».

В Новосибирске появилась ориентировка о розыске мужчины, который в воскресенье, 1 декабря, предложил интимные отношения 11-летней девочке в Ленинском районе.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что полиция действительно разыскивает «гражданина, описанного в ориентировке», но причину розыска порекомендовали уточнить в Следственном комитете. Всех, кто знает мужчину из ориентировки, попросили позвонить в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» по номеру 232–17–18 или 232–16–45.

В Следственном управлении СК России по Новосибирской области в свою очередь сообщили, что комментариев по этому поводу не дают.

