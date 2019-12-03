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В Новосибирске ищут предполагаемого педофила — его обвиняют в непристойном предложении 11-летней девочке

В полиции подтвердили, что мужчину из ориентировки разыскивают

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Объявленному в розыск мужчине около 30–35 лет

Объявленному в розыск мужчине около 30–35 лет

В Новосибирске появилась ориентировка о розыске мужчины, который в воскресенье, 1 декабря, предложил интимные отношения 11-летней девочке в Ленинском районе.

Сейчас паблики в социальной сети «ВКонтакте» распространяют эту ориентировку со ссылкой на «Вести-Новосибирск».

В тексте ориентировки говорится о том, что возле дома № 23 к. 2 на улице Танкистов «неустановленное лицо» предложило «действия сексуального характера» 11-летней девочке. Объявленному в розыск мужчине около 30–35 лет, у него плотное телосложение, карие глаза. Рост мужчины — 170–175 сантиметров. Он был одет в чёрную кожаную куртку, тёмно-синие джинсы, на голове была чёрная шапка-формовка. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что полиция действительно разыскивает «гражданина, описанного в ориентировке», но причину розыска порекомендовали уточнить в Следственном комитете. Всех, кто знает мужчину из ориентировки, попросили позвонить в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» по номеру 232–17–18 или 232–16–45.

В Следственном управлении СК России по Новосибирской области в свою очередь сообщили, что комментариев по этому поводу не дают.

Такую ориентировку можно увидеть в социальных сетях

Такую ориентировку можно увидеть в социальных сетях

Ранее ещё одного новосибирца доставили в Волгоград и взяли под арест. Следствие считает, что молодой человек с помощью фейкового аккаунта во «ВКонтакте» от имени участницы шоу «Голос» получил интимные фотографии 20 девочек со всей страны.

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ориентировка полиции
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КОММЕНТАРИИ (24)

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3 дек 2019 в 15:24

На нашего Буншу похож.

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3 дек 2019 в 15:27

мучает вопрос...на голове у него, это и есть шапка-формовка?? или это причесон такой??

3 дек 2019 в 15:25

Объявлять в розыск за мыслепреступление? Опасная тенденция