В Новосибирске ищут предполагаемого педофила — его обвиняют в непристойном предложении 11-летней девочке

В Новосибирске появилась ориентировка о розыске мужчины, который в воскресенье, 1 декабря, предложил интимные отношения 11-летней девочке в Ленинском районе.
Сейчас паблики в социальной сети «ВКонтакте» распространяют эту ориентировку со ссылкой на «Вести-Новосибирск».
В тексте ориентировки говорится о том, что возле дома
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что полиция действительно разыскивает «гражданина, описанного в ориентировке», но причину розыска порекомендовали уточнить в Следственном комитете. Всех, кто знает мужчину из ориентировки, попросили позвонить в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» по номеру 232–17–18 или 232–16–45.
В Следственном управлении СК России по Новосибирской области в свою очередь сообщили, что комментариев по этому поводу не дают.
Ранее ещё одного новосибирца доставили в Волгоград и взяли под арест. Следствие считает, что молодой человек с помощью фейкового аккаунта во «ВКонтакте» от имени участницы шоу «Голос» получил интимные фотографии 20 девочек со всей страны.