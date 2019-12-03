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В расселённой четырёхэтажке в городе Оби, которую оккупировали мародёры, произошёл пожар

Бывшие жители дома связывают происшествие с регулярными «визитами» вандалов в их пустующие квартиры

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Дом в Военном городке расселили ещё в августе, сейчас собственники квартир ждут, когда эксперты проведут оценку их жилья для выплаты компенсаций

Дом в Военном городке расселили ещё в августе, сейчас собственники квартир ждут, когда эксперты проведут оценку их жилья для выплаты компенсаций

В ночь на 3 декабря в расселённом доме № 110 в Военном городке города Оби произошёл пожар — летом аварийный дом расселили, так как жить в нём стало опасно.

— Загорелся в первом часу ночи. Огонь увидели соседи из дома напротив, — рассказала НГС одна из собственниц квартир в расселённом доме.

После того как дом расселили, в брошенные квартиры стали часто залезать вандалы

После того как дом расселили, в брошенные квартиры стали часто залезать вандалы

По информации МЧС по Новосибирской области, пожар случился в 00:37.

— На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение на втором этаже здания. В результате пожара на втором, третьем этаже повреждены помещения, перегородки. Общая площадь составила 160 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. Причина возгорания пока неизвестна.

В середине августа жители 4-этажного дома по адресу Военный городок, 110 услышали треск стен и решили покинуть квартиры. Кто-то уехал к родственникам и знакомым, остальных поселили в школе. Дом признали аварийным еще в 2016 году, тем не менее власти провели повторную экспертизу, чтобы понять, насколько опасно в нём находиться. По результатам экспертизы чиновники решили расселять дом, а жильцам компенсировать временную аренду жилья

Прежде бывшие жильцы дома сообщали, что часто видят вандалов, которые залезают в квартиры аварийного дома. По их наблюдениям, они срезают батареи, выбивают окна. Из-за этих ситуаций люди боятся, что к моменту решения вопроса о выплатах рыночная стоимость квартир сильно понизится. 

Жители дома связывают пожар с визитами вандалов в их пустующие квартиры.

Пожар произошёл ночью 3 декабря

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аварийное жильегород Обь
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КОММЕНТАРИИ (7)

с богаткова
3 дек 2019 в 15:37

от мародеров только охранник может защитить, но это в чоп надо обращатся.

3 дек 2019 в 15:50

― Сан Саныч! Давай червонец, пожалуйста, керосинка буду покупать. Примус очень худой - пожар может быть.

3 дек 2019 в 15:39

Чрезвычайно озабоченные пациенты там бомжуются. А дальше, как в фильме Джентльмены удачи