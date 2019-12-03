В расселённой четырёхэтажке в городе Оби, которую оккупировали мародёры, произошёл пожар

Дом в Военном городке расселили ещё в августе, сейчас собственники квартир ждут, когда эксперты проведут оценку их жилья для выплаты компенсаций Фото: очевидец

В ночь на 3 декабря в расселённом доме № 110 в Военном городке города Оби произошёл пожар — летом аварийный дом расселили, так как жить в нём стало опасно.

— Загорелся в первом часу ночи. Огонь увидели соседи из дома напротив, — рассказала НГС одна из собственниц квартир в расселённом доме.

После того как дом расселили, в брошенные квартиры стали часто залезать вандалы Фото: очевидец

По информации МЧС по Новосибирской области, пожар случился в 00:37.

— На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение на втором этаже здания. В результате пожара на втором, третьем этаже повреждены помещения, перегородки. Общая площадь составила 160 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. Причина возгорания пока неизвестна.



В середине августа жители 4-этажного дома по адресу Военный городок, 110 услышали треск стен и решили покинуть квартиры. Кто-то уехал к родственникам и знакомым, остальных поселили в школе. Дом признали аварийным еще в 2016 году, тем не менее власти провели повторную экспертизу, чтобы понять, насколько опасно в нём находиться. По результатам экспертизы чиновники решили расселять дом, а жильцам компенсировать временную аренду жилья. Прежде бывшие жильцы дома сообщали, что часто видят вандалов, которые залезают в квартиры аварийного дома. По их наблюдениям, они срезают батареи, выбивают окна. Из-за этих ситуаций люди боятся, что к моменту решения вопроса о выплатах рыночная стоимость квартир сильно понизится. Жители дома связывают пожар с визитами вандалов в их пустующие квартиры.