В расселённой четырёхэтажке в городе Оби, которую оккупировали мародёры, произошёл пожар

В ночь на 3 декабря в расселённом доме
— Загорелся в первом часу ночи. Огонь увидели соседи из дома напротив, — рассказала НГС одна из собственниц квартир в расселённом доме.
По информации МЧС по Новосибирской области, пожар случился в 00:37.
— На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение на втором этаже здания. В результате пожара на втором, третьем этаже повреждены помещения, перегородки. Общая площадь составила 160 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. Причина возгорания пока неизвестна.
В середине августа жители 4-этажного дома по адресу Военный городок, 110 услышали треск стен и решили покинуть квартиры. Кто-то уехал к родственникам и знакомым, остальных поселили в школе. Дом признали аварийным еще в 2016 году, тем не менее власти провели повторную экспертизу, чтобы понять, насколько опасно в нём находиться. По результатам экспертизы чиновники решили расселять дом, а жильцам компенсировать временную аренду жилья.
Прежде бывшие жильцы дома сообщали, что часто видят вандалов, которые залезают в квартиры аварийного дома. По их наблюдениям, они срезают батареи, выбивают окна. Из-за этих ситуаций люди боятся, что к моменту решения вопроса о выплатах рыночная стоимость квартир сильно понизится.
Жители дома связывают пожар с визитами вандалов в их пустующие квартиры.
Пожар произошёл ночью 3 декабря