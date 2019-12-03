Куда можно будет уехать с нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Публикуем расписание

Новосибирский автовокзал сообщил расписание первых рейсов с площадки на Гусинобродском шоссе: он будет носить название главный. Автовокзал на Красном проспекте пока будет работать в прежнем режиме.
— В январе 2020 года с Новосибирского автовокзала-главного будут убывать международные рейсы, расширится список междугородних и межобластных направлений, — рассказали в пресс-службе новосибирского автовокзала.
Официальное открытие нового автовокзала состоится 21 декабря. На первоначальном этапе запустят рейсы по направлениям: Новосибирск — Кемерово (через Промышленное), Новосибирск — Новокузнецк, Новосибирск — Междуреченск, аэропорт Толмачёво (терминал А) — Белово, Новосибирск — Белово, аэропорт Толмачёво (терминал А) — Таштагол, Новосибирск-Главный — посёлок Горный, Новосибирск — Тогучин, Новосибирский автовокзал-главный — Карасук.
Как уточнили в пресс-службе автовокзала, на территории автовокзала-главного есть бесплатная парковка (заезд с улицы Докучаева). Для маломобильных пассажиров, кроме парковочных мест, сделаны пандусы для проезда в здание, у входа в автовокзал есть кнопка вызова администратора, туалетная комната, лифт для подъема на второй этаж и тактильная навигация.
На втором этаже здания нового автовокзала для пассажиров будут работать кафе, магазины, зона отдыха, бесплатный Wi-Fi и стойки зарядки телефонов.