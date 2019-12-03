Куда можно будет уехать с нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Публикуем расписание

Новосибирский автовокзал сообщил расписание первых рейсов с площадки на Гусинобродском шоссе: он будет носить название главный. Автовокзал на Красном проспекте пока будет работать в прежнем режиме.

— В январе 2020 года с Новосибирского автовокзала-главного будут убывать международные рейсы, расширится список междугородних и межобластных направлений, — рассказали в пресс-службе новосибирского автовокзала.