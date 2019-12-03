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Куда можно будет уехать с нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Публикуем расписание

Новосибирский автовокзал-главный откроется 21 декабря

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Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе открывается 21 декабря

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе открывается 21 декабря

Новосибирский автовокзал сообщил расписание первых рейсов с площадки на Гусинобродском шоссе: он будет носить название главный. Автовокзал на Красном проспекте пока будет работать в прежнем режиме. 

— В январе 2020 года с Новосибирского автовокзала-главного будут убывать международные рейсы, расширится список междугородних и межобластных направлений, — рассказали в пресс-службе новосибирского автовокзала. 

Расписание рейсов с новосибирского автовокзала на Гусинобродском шоссе&nbsp;

Расписание рейсов с новосибирского автовокзала на Гусинобродском шоссе 

Расписание рейсов с новосибирского автовокзала на Гусинобродском шоссе

Расписание рейсов с новосибирского автовокзала на Гусинобродском шоссе

Официальное открытие нового автовокзала состоится 21 декабря. На первоначальном этапе запустят рейсы по направлениям: Новосибирск — Кемерово (через Промышленное), Новосибирск — Новокузнецк, Новосибирск — Междуреченск, аэропорт Толмачёво (терминал А) — Белово, Новосибирск — Белово, аэропорт Толмачёво (терминал А) — Таштагол, Новосибирск-Главный — посёлок Горный, Новосибирск — Тогучин, Новосибирский автовокзал-главный — Карасук. 

Как уточнили в пресс-службе автовокзала, на территории автовокзала-главного есть бесплатная парковка (заезд с улицы Докучаева). Для маломобильных пассажиров, кроме парковочных мест, сделаны пандусы для проезда в здание, у входа в автовокзал есть кнопка вызова администратора, туалетная комната, лифт для подъема на второй этаж и тактильная навигация. 

На втором этаже здания нового автовокзала для пассажиров будут работать кафе, магазины, зона отдыха, бесплатный Wi-Fi и стойки зарядки телефонов.

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новосибирский автовокзалГусинобродское шоссе
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КОММЕНТАРИИ (31)

Сергей
3 дек 2019 в 12:56

А зачем вообще нужен этот автовокзал? На таком расстоянии от ЖД-вокзала и аэропорта. Смысл его строить в том месте было? Надо уж сразу километрах в 100 от города поставить.

Трям
3 дек 2019 в 12:54

Куда уехать понятно.
А как до него доехать с жд вокзала, толмачей, советского района ...

Гыгыгы
3 дек 2019 в 12:53

Интересно, этот автовокзал сам себя короновал? Самый-самый-самый главный!
В деревне как ни назовите автовокзал, он все равно останется деревенским.