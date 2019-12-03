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Отопительный сезон 2019-2020

«Живём как в сауне»: в двухэтажке начала разрушаться стена из-за прорыва отопления и пара

В ЖЭУ пообещали устранить прорыв сегодня

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Из-за прорыва отопления в доме начала разрушаться стена

Из-за прорыва отопления в доме начала разрушаться стена

В Новосибирске жители дома по улице Обогатительная, 7 в Кировском районе больше недели живут в подъезде, который затянуло паром — из-за прорыва отопления начала разрушаться и стена.

— С 26 ноября на Обогатительной, 7 не устраняют прорыв отопления в квартире 2, что привело к разрушению несущей стены во 2-м подъезде, граничащем с данной квартирой. В колодце теплосети сломали кран и его затопило, по этой причине ЖЭУ не может перекрыть отопление в доме, чтобы починить прорыв во второй квартире. Жильцы в отчаянии. Везде отвечают, что ваш дом на контроле, но ничего не делают, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома Ульяна.

Она добавила, что сейчас в подъезде стоит пар.

— Аварийка, оказывается, приезжает, хотя жалобы поступают с квартир — она в квартиры не заходит. Она приезжает, что-то смотрит, уезжает, закрывает заявку. У нас уже отвалился кусок стены, реально вываливаются кирпичи. Завтра уже можно будет с соседями здороваться. У нас живёт как в сауне вторая квартира и подъезд, — объяснила Ульяна.

В ЖЭУ-59, которое обслуживает дом, в курсе ситуации.

— На территории дома есть колодец, который относится к теплосетям. Этот колодец полный воды, её нужно откачать, чтобы перекрыть дом, чтобы дальше ремонтировать. Теплосети не откачивают воду из колодца. Сегодня это будет решаться, — рассказал корреспонденту НГС начальник ЖЭУ-59 Владимир Скрипко.

Он добавил, что в доме разрушилась перегородка — её восстановит ЖЭУ.

— Это не несущая стена, а перегородка. Несущие стены — целые, — добавил Владимир Скрипко.

В пресс-службе СГК корреспонденту НГС рассказали, что не обладают подробной информацией о дефекте.

— Информации о причине затопления по этому адресу нет. Теплосетевое подразделение направит на место бригаду, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.

В конце ноября жители улицы Тульской, которая находится возле места трагедии на Ударной, обратились в прокуратуру из-за ремонта теплотрассы. Один из жителей считает, что работы ведутся с нарушениями, и переживает, что его семья может свариться живьём в случае коммунального ЧП

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отоплениеСГКтеплосети
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КОММЕНТАРИИ (25)

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3 дек 2019 в 09:57

ее восстановит ЖЭУ...ну как восстановит, если не получится подпереть брусками, то замотают скотчем...и будет стена как новенькая...еще 100 лет простоит...))

хаммер смэшд фэйс
3 дек 2019 в 10:20

Как вообще в таких условиях можно жить? Реально прорывы за прорывами. А какой был запах вчера от угля? Мммммммм закачаешься.

Фото пользователя
3 дек 2019 в 10:14

Всё, как и обещал царь -- сплошные прорывы... Рвёмся дальше!