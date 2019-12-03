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Город

Новосибирцев восхитил оранжевый зимний рассвет

Горожане активно делятся фотографиями яркого утра в соцсетях

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Небо окрасилось в яркий оранжевый цвет

Небо окрасилось в яркий оранжевый цвет

Утром 3 декабря над Новосибирском поднялся яркий рассвет. Облака приняли оранжевый цвет, который плавно перетекает в малиновый.

Если вы сделали фото красивого рассвета, то присылайте его в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

Новосибирцы активно делятся яркими фотографиями оранжевого зимнего рассвета в социальных сетях. 

В начале ноября над городом поднялся малиновый рассвет. Сначала облака окрасились в розовый, а потом поменяли свой цвет на ярко-оранжевый.

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рассветНовосибирск
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КОММЕНТАРИИ (17)

Фото пользователя
3 дек 2019 в 09:40

Это все от безделья...

Фото пользователя
3 дек 2019 в 09:41

Вот уже два дня подряд я сижу, рисую,
Красок много у меня - выбирай любую.
Я раскрашу целый свет
В самый свой любимый цвет:
Оранжевое небо, оранжевое море,
Оранжевая зелень, оранжевый верблюд,
Оранжевые мамы оранжевым ребятам
Оранжевые песни оранжево поют.

Тут явился к нам домой очень взрослый дядя,
Покачал он головой, на рисунок глядя,
И сказал мне: "Ерунда!
Не бывает никогда
Оранжевое небо, оранжевое море,
Оранжевая зелень, оранжевый верблюд,
Оранжевые мамы оранжевым ребятам
Оранжевые песни оранжево поют."

Только в небе в этот миг солнце заблестело
И раскрасило весь мир так, как я хотела.
Дядя посмотрел вокруг
И тогда увидел вдруг
Оранжевое небо, оранжевое море,
Оранжевая зелень, оранжевый верблюд,
Оранжевые мамы оранжевым ребятам
Оранжевые песни оранжево поют.

Эту песенку давно я пою повсюду.
Стану взрослой - всё равно петь её я буду!
Даже если ты большой,
Видеть очень хорошо
Оранжевое небо, оранжевое море,
Оранжевая зелень, оранжевый верблюд,
Оранжевые мамы оранжевым ребятам
Оранжевые песни оранжево поют!

Аркадий Арканов, Григорий Горин

45677
3 дек 2019 в 09:32

меня не только рассвет восхищает,но и закат,правда,я их не вижу,тк работаю в это время.