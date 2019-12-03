Новосибирцев восхитил оранжевый зимний рассвет

Утром 3 декабря над Новосибирском поднялся яркий рассвет. Облака приняли оранжевый цвет, который плавно перетекает в малиновый.
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Новосибирцы активно делятся яркими фотографиями оранжевого зимнего рассвета в социальных сетях.
В начале ноября над городом поднялся малиновый рассвет. Сначала облака окрасились в розовый, а потом поменяли свой цвет на ярко-оранжевый.