Новосибирцев восхитил оранжевый зимний рассвет

САДОВНИК 3 дек 2019 в 09:41

Вот уже два дня подряд я сижу, рисую,

Красок много у меня - выбирай любую.

Я раскрашу целый свет

В самый свой любимый цвет:

Оранжевое небо, оранжевое море,

Оранжевая зелень, оранжевый верблюд,

Оранжевые мамы оранжевым ребятам

Оранжевые песни оранжево поют.



Тут явился к нам домой очень взрослый дядя,

Покачал он головой, на рисунок глядя,

И сказал мне: "Ерунда!

Не бывает никогда

Оранжевое небо, оранжевое море,

Оранжевая зелень, оранжевый верблюд,

Оранжевые мамы оранжевым ребятам

Оранжевые песни оранжево поют."



Только в небе в этот миг солнце заблестело

И раскрасило весь мир так, как я хотела.

Дядя посмотрел вокруг

И тогда увидел вдруг

Оранжевое небо, оранжевое море,

Оранжевая зелень, оранжевый верблюд,

Оранжевые мамы оранжевым ребятам

Оранжевые песни оранжево поют.



Эту песенку давно я пою повсюду.

Стану взрослой - всё равно петь её я буду!

Даже если ты большой,

Видеть очень хорошо

Оранжевое небо, оранжевое море,

Оранжевая зелень, оранжевый верблюд,

Оранжевые мамы оранжевым ребятам

Оранжевые песни оранжево поют!



Аркадий Арканов, Григорий Горин