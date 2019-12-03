Следователи назвали виновного в крушении самолета в Шереметьево, в котором погиб 41 человек

Следственный комитет объявил о том, что расследование уголовного дела о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево завершено. Вину за гибель 41 человека возложили на командира корабля Дениса Евдокимова. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свой информированный источник.



Евдокимова обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.



Следователи считают, что 5 мая Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево».