Следователи назвали виновного в крушении самолета в Шереметьево, в котором погиб 41 человек

Следственный комитет объявил о том, что расследование уголовного дела о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево завершено. Вину за гибель 41 человека возложили на командира корабля Дениса Евдокимова. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свой информированный источник.
Евдокимова обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.
Следователи считают, что 5 мая Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево».
«Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» летел из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета пилоты приняли решение вернуться в Шереметьево. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб. В предварительном отчете МАК говорилось, что после попадания молнии у самолета отключился автопилот и нарушилась связь. Связь удалось восстановить только на аварийной частоте. Бортовые самописцы в течение 15 секунд работали некорректно. Среди версий авиакатастрофы рассматривались недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших осмотр SSJ, а также неисправность самолета.