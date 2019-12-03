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В Шереметьево сгорел самолет

Следователи назвали виновного в крушении самолета в Шереметьево, в котором погиб 41 человек

Вину возложили на командира корабля

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Самолет загорелся после посадки, погиб 41 человек

Самолет загорелся после посадки, погиб 41 человек

Следственный комитет объявил о том, что расследование уголовного дела о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево завершено. Вину за гибель 41 человека возложили на командира корабля Дениса Евдокимова. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свой информированный источник.

Евдокимова обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.

Следователи считают, что 5 мая Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево».

«Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» летел из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета пилоты приняли решение вернуться в Шереметьево. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб. В предварительном отчете МАК говорилось, что после попадания молнии у самолета отключился автопилот и нарушилась связь. Связь удалось восстановить только на аварийной частоте. Бортовые самописцы в течение 15 секунд работали некорректно. Среди версий авиакатастрофы рассматривались недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших осмотр SSJ, а также неисправность самолета.

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катастрофа в Шереметьево
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КОММЕНТАРИИ (25)

hrom
3 дек 2019 в 09:31

Какая у нас в стране "ничтожно" маленькое расстояние от Героя до отшельника... А если бы признали, что самолет плохой, то как было бы в новостях - "Командир спас почти половину пассажиров", "Героя" ему. Но, естественно так никто сделать не мог - самолет то "хороший"....

Весёлый НЕ молочник
3 дек 2019 в 09:37

Так это сразу понятно было , что командир в ручном режиме не садился ни разу ...вопрос то в другом ...а авиакомпания солидарную ответственность понесёт ? или всё ? "козла отпущения" уже назначили ? ведь не его вина в том что его не научили !

Борис
3 дек 2019 в 09:23

А в несвоевременной подаче спасательной техники тоже пилот виновен?