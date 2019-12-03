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Страна и мир

Владимир Путин запретил продавать компьютеры и смартфоны без российского софта

Глава Минпромторга утверждает, что при грамотной организации это не приведет к росту цен на гаджеты

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На все гаджеты будут обязательно предустанавливать российское ПО

На все гаджеты будут обязательно предустанавливать российское ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского софта на компьютеры, смартфоны, телевизоры с функцией Smart TV и другие гаджеты. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как отметил на заседании член профильного комитета Совфеда по экономической политике Алексей Синицын, принятие этого закона обеспечит российским IT-компаниям возможность для продвижения их продукции и технологий, сообщает ТАСС.

— Новый закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО, — цитирует ТАСС слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. — На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения. Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов.

Закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

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законодательствосмартфоны
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КОММЕНТАРИИ (107)

Гость
3 дек 2019 в 09:10

Владимир Путин, запретите себя!)))

алексус
3 дек 2019 в 09:03

Роста цен и поднятия пенсионного возраста не будет, мамой клянусь!))

Гость
3 дек 2019 в 09:09

Народ все стерпит))) Под видом национальной безопасности вновь очередной депутат гос.Думы пропихнул свою «тему» и заработает миллиарды ))) Наш девиз «Мы найдём как вытащить из вас деньги»! С Новым годом, товарищи!))