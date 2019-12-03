Владимир Путин запретил продавать компьютеры и смартфоны без российского софта

На все гаджеты будут обязательно предустанавливать российское ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского софта на компьютеры, смартфоны, телевизоры с функцией Smart TV и другие гаджеты. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.



Как отметил на заседании член профильного комитета Совфеда по экономической политике Алексей Синицын, принятие этого закона обеспечит российским IT-компаниям возможность для продвижения их продукции и технологий, сообщает ТАСС.



— Новый закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО, — цитирует ТАСС слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. — На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения. Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов.

