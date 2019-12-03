Водитель насмерть сбил 52-летнего пешехода и скрылся с места ДТП

— В 0:40 неустановленный водитель на неустановленным автомобиле следовал по улице Добролюбова со стороны улицы Панфиловцев в сторону улицы Кошурникова, в пути следования у дома 162 по улице Добролюбова совершил наезд на пешехода при неустановленных обстоятельствах, после чего скрылся с места ДТП, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сегодня, 3 декабря, в Новосибирске водитель насмерть сбил 52-летнего мужчину в Октябрьском районе.

52-летний пешеход скончался на месте ДТП. Очевидцев и свидетелей аварии ГИБДД просит обратиться по телефонам: 232–23–51 или 232–23–21.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.



Вечером в воскресенье, 1 декабря, на проспекте Строителей в Советском районе Новосибирска Mitsubishi Outlander насмерть сбил двух собак и въехал в рекламный щит — водитель умер на месте аварии.