В Новосибирске возле оперного театра начали заливать каток

Поздно вечером в понедельник, 2 декабря, на площадке перед Новосибирским театром оперы и балета началась заливка катка. Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Ранее днём на центральной аллее Театрального сквера начались работы по строительству снежного городка. Рабочие приступили к монтажу ограждения катка из ледяных плит.

В этом году власти решили строить снежный городок не на площади Ленина, как это было в прошлые годы, а в сквере перед оперным театром. Площадь катка составит 2200 квадратных метров. Также здесь установят главную новогоднюю ёлку города. Вход на каток будет бесплатным, за деньги можно будет взять коньки напрокат.