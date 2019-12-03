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Новый год-2020

В Новосибирске возле оперного театра начали заливать каток

Совсем скоро там появится новогодний городок

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Открытие снежного городка состоится 15 декабря

Открытие снежного городка состоится 15 декабря

Поздно вечером в понедельник, 2 декабря, на площадке перед Новосибирским театром оперы и балета началась заливка катка. Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. 

«Впервые начали заливать каток около Оперного театра», — написала она.

Ранее днём на центральной аллее Театрального сквера начались работы по строительству снежного городка. Рабочие приступили к монтажу ограждения катка из ледяных плит.

В этом году власти решили строить снежный городок не на площади Ленина, как это было в прошлые годы, а в сквере перед оперным театром. Площадь катка составит 2200 квадратных метров. Также здесь установят главную новогоднюю ёлку города. Вход на каток будет бесплатным, за деньги можно будет взять коньки напрокат.

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Новый год 2020Оперный театр
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КОММЕНТАРИИ (2)

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3 дек 2019 в 01:01

Внука свожу (на Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска) оценим каток.

3 дек 2019 в 01:01

Через 3 дня +1 обещают.