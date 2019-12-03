«Расправь свои крылья»: новосибирец снял клип о магическом путешествии на Алтай

По сюжету девушка рисует картину, а затем закрывает глаза и оказывается на Алтае

— Я не только занимаюсь фото и видеосъёмкой, но ещё и преподаю цигун. После того как я снял клип для Silenzium весной , ко мне обратилась моя бывшая ученица Мария. Идея в том, что не стоит терпеть боль, изменять своей судьбе, своим принципам, своему истинному пути. Нужно следовать за своим истинным предназначением, расправить свои крылья и лететь высоко в облака, — объяснил Сергей корреспонденту НГС.

По словам автора, исполнительница ведёт занятия по женским практикам. И эта песня родилась у неё спонтанно.

— Мне кажется, эта песня по смыслу не привязана к каким-то конкретным течениям. Она универсальная, о хороших вещах. Есть девушка, замученная городом. Она находится в мастерской художника, а затем откидывается на спинку стула, надевает наушники и вдруг переносится на Алтай, где у неё происходит магическое путешествие. Она встречает ведунью, которая её спасает, выхаживает у костра. И после происходит процесс обновления, — пояснил создатель клипа.

Съемки проходили в селе Калмак, на перевале Чике-Таман и в районе Курайской степи. Съёмочный процесс занял около недели.

В прошлое воскресенье новосибирская группа «Парцвания» презентовала новогоднюю песню, текст которой был написан за один день.