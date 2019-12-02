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Криминал

В правительстве начали проверку соцслужб, работающих с семьёй убитой 5-летней девочки

Мать ребёнка с октября находится на лечении в стационаре

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Второй ребёнок находится в реабилитационном центре&nbsp;

Второй ребёнок находится в реабилитационном центре 

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области начали внутреннюю проверку после сообщения о 5-летней девочке, которую до смерти избил отчим.

«Содействие правоохранительным органам. Также рабочая комиссия регионального министерства труда и социального развития проводит внутреннюю проверку организации работы органов системы профилактики с семьей несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ведомстве также уточнили, что семья проживает в Кировском районе с мая этого года. А с октября мать девочки находится в больнице.

«В отношении второго несовершеннолетнего, проживающего в семье, приняты меры по защите его прав: ребенок помещен на реабилитацию в социальное учреждение», — добавили в правительстве.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Следователи ходатайствуют о том, чтобы подозреваемого заключили под стражу.

Если вы знаете подробности этого убийства, пишите нам в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

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КОММЕНТАРИИ (15)

2 дек 2019 в 22:22

Сижу и плачу.

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2 дек 2019 в 22:21

Нда, такое оставлять ни как нельзя. Надо выяснить все обстоятельства и уже потом принимать меры.

2 дек 2019 в 22:20

Какова вероятность что мальчишка теперь вырастет нормальным? При таком детстве...