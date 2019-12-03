«Начинает крыша ехать»: в автобусах Подмосковья пустили бегущую строку с новосибирским маршрутом

Новосибирский автобусный маршрут, идущий до улицы Татьяны Снежиной, попал на маршрутные табло в подмосковные автобусы Фото: Александр Ощепков

В Подмосковье на нескольких автобусах и маршрутках появились информационные табло, на которых записан новосибирский маршрут «Ботанический жилмассив» — «Улица Татьяны Снежиной». В Новосибирске по такому маршруту ходят два автобуса: № 30 и № 98 . Странные табло в Подмосковье заметил бывший новосибирец, проживающий в селе Домодедово, Данил Масловский. — Как-то я вернулся из Новосибирска — прошло буквально дня два. Ехал я по Домодедово в маршрутке. И что-то я себя ещё чувствовал не очень хорошо. Поднимаю голову и читаю: улица Татьяны Снежиной. И я понимаю, что у меня начинает крыша ехать: как так, я же вернулся, я же уже не в Новосибирске? А тут бежит строка… Ну и схватил телефон, и начал снимать. Попадал я на эту маршрутку ещё раза два, — рассказал корреспонденту НГС Данил Масловский.



На днях Масловский обнаружил ещё и автобус с точно таким же табло, который ходит по маршруту № 877К из Москвы от метро «Домодедовская» до парка в селе Домодедово.



Видео: Данил Масловский

После того как Данил Масловский рассказал про этот курьёз у себя в соцсетях, к нему на страницу зашёл житель подмосковного города Химки, который рассказал, что и у них ходит такой же автобус. В подтверждение этот человек выложил фотографию табло химкинского автобуса с обозначением новосибирского маршрута.



Фото из автобуса, которое опубликовал житель Химок Фото: Андрей Черняев

Оказалось, что два домодедовских маршрута, о которых рассказывал Масловский, принадлежат подмосковному перевозчику ООО «Ранд-Транс». Начальник отдела эксплуатации этого перевозчика Сергей Чуланов не смог объяснить, откуда на табло в их автобусах появился новосибирский маршрут, но заметил, что в Химках у них тоже есть свои маршруты.

Информационные табло с бегущей строкой и специальные автоинформаторы, куда «зашивается» голосовой маршрут, изготавливают на новосибирском заводе навигационного оборудования. В красноярском офисе этого предприятия корреспонденту НГС уточнили, что новосибирские маршруты в тестовом режиме записываются на автоинформаторы, с которых потом маршрут автоматически выводится на табло. А московский перевозчик купил автоинформатор и табло, но не записал на устройство свой маршрут.

