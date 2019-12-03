«Начинает крыша ехать»: в автобусах Подмосковья пустили бегущую строку с новосибирским маршрутом

В Подмосковье на нескольких автобусах и маршрутках появились информационные табло, на которых записан новосибирский маршрут «Ботанический жилмассив» — «Улица Татьяны Снежиной». В Новосибирске по такому маршруту ходят два автобуса:
Странные табло в Подмосковье заметил бывший новосибирец, проживающий в селе Домодедово, Данил Масловский.
— Как-то я вернулся из Новосибирска — прошло буквально дня два. Ехал я по Домодедово в маршрутке. И что-то я себя ещё чувствовал не очень хорошо. Поднимаю голову и читаю: улица Татьяны Снежиной. И я понимаю, что у меня начинает крыша ехать: как так, я же вернулся, я же уже не в Новосибирске? А тут бежит строка… Ну и схватил телефон, и начал снимать. Попадал я на эту маршрутку ещё раза два, — рассказал корреспонденту НГС Данил Масловский.
На днях Масловский обнаружил ещё и автобус с точно таким же табло, который ходит по маршруту
После того как Данил Масловский рассказал про этот курьёз у себя в соцсетях, к нему на страницу зашёл житель подмосковного города Химки, который рассказал, что и у них ходит такой же автобус. В подтверждение этот человек выложил фотографию табло химкинского автобуса с обозначением новосибирского маршрута.
Оказалось, что два домодедовских маршрута, о которых рассказывал Масловский, принадлежат подмосковному перевозчику ООО «Ранд-Транс». Начальник отдела эксплуатации этого перевозчика Сергей Чуланов не смог объяснить, откуда на табло в их автобусах появился новосибирский маршрут, но заметил, что в Химках у них тоже есть свои маршруты.
Информационные табло с бегущей строкой и специальные автоинформаторы, куда «зашивается» голосовой маршрут, изготавливают на новосибирском заводе навигационного оборудования. В красноярском офисе этого предприятия корреспонденту НГС уточнили, что новосибирские маршруты в тестовом режиме записываются на автоинформаторы, с которых потом маршрут автоматически выводится на табло. А московский перевозчик купил автоинформатор и табло, но не записал на устройство свой маршрут.
— Он (подмосковный перевозчик. — Прим. ред.) просто не перезаписал. И, видимо, сейчас думает, что прибор у него почему-то не работает. Ему, наверное, не объяснили, что надо или дополнительно доплачивать, или своими силами эту программу изменить. Это как будто вы магнитофон купили, а песни в комплект не входят. Соответственно, надо покупать музыку, чтобы слушать. Но перевозчик может и сам это всё записать, в комплекте есть специальные бесплатные программы. Единственное, что ему надо уметь общаться с компьютером, — объяснили в красноярском офисе завода навигационного оборудования.
В Новосибирске городской транспорт с маршрутными табло, на котором указан маршрут, число и температура воздуха, появился несколько лет назад. А в конце октября НГС сообщил, что подобные табло стали появляться в вагонах метро. Правда, информационная строка там не красная, как в городском наземном транспорте, а зелёная.