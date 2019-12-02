«Это не праздник, и я не наркоман»: сибиряк рассказал, зачем заплатил за всех пассажиров маршрутки

Редакция НГС нашла пассажира новосибирской маршрутки
Щедрым пассажиром оказался барнаульский предприниматель Денис Сагайдак, занимающийся оптовой продажей сельскохозяйственных культур. В Новосибирске бизнесмен был в гостях.
«Это не какая-то акция»
По словам Денис Сагайдака, заплатить за пассажиров маршрутки он решил, потому что «просто так захотелось». Уникальным свой поступок он не считает, к пиару не стремился и «вообще офигел», когда о случае в маршрутке вдруг «загремел интернет».
— Очень интересно и забавно читать комментарии, предположения других людей, зачем это делалось. В первую очередь, это не какая-то акция, это не праздник никакой, не день рождения, не наркоман я. Это внутреннее намерение какое-то сработало, желание просто сделать вот такое, — рассказал барнаулец.
Денис Сагайдак уточнил, что его поступок был искренним. Раньше он ничего подобного не делал и считает, что этот первый опыт был полезен не только для него, но и для всех пассажиров «газели».
— Я видел, как очень сильно менялось отношение людей. Мимика, внешний вид, эмоциональная составляющая очень сильно поменялись после того, как мной была произведена оплата за проезд. Я думаю, что это у людей как-то отозвалось и какие-то выводы для себя они тоже сделают, — говорит Денис Сагайдак.
Сколько всего потратил денег
Денис пояснил, что всего проехал 30 остановок — из посёлка Северный до торгового центра «Аура» — и за это время заплатил за 41 пассажира. За каждого он отдал по 30 рублей, потратив в общей сложности больше 1200 рублей.
«А мы не взорвёмся на этой "газельке"?»: как реагировали пассажиры
По наблюдениям барнаульца, его готовность заплатить за других пассажиры маршрутки воспринимали по-разному. Одни удивлялись, другие предполагали, что их разыгрывают, третьи протестовали и говорили, что сами могут за себя заплатить. Многие решили, что у него есть какой-то весомый повод для благотворительности.
— В «газели», знаете, витал вопрос: «Что вообще за фигня?». Предполагали, что у меня брат из армии пришёл — из горячей точки. Варианты разные очень: день рождения, свадьба, юбилей, рождение ребёнка. Первые два мужчины, конечно, удивились, когда я сказал: «Я за вас заплачу». Потом был вопрос: «Зачем?», а потом следующий вопрос: «А мы не взорвёмся на этой "газельке"?» — рассказывает барнаулец.
По его словам, он платил за всех, кто заходил в маршрутку, независимо от пола и возраста. Водитель сначала удивился, а потом и сам включился в процесс: стал возвращать пассажирам протянутые деньги и пояснять, что «парень платит за всех».
— Там даже два алкоголика были со свежим перегаром — они тоже были безумно благодарны за сэкономленные 60 рублей, — шутит Денис Сагайдак.
Ранее один из пассажиров рассказал корреспонденту НГС, что сел в эту маршрутку на остановке «Игарская» и услышал от незнакомца, что сегодня проезд бесплатный.
— Я, говорит, за вас уже заплатил. Я спросил: «А в честь какого праздника?» Он так ничего и не ответил. Пассажиры начали вопросы задавать, что, может, ребёнок родился. Он сказал: «Нет, моему ребёнку уже 7 лет». То есть он ничего не сказал и всю дорогу молчал, — пояснял пассажир.
Новосибирские перевозчики тоже порой проявляют щедрость. Например, в этом году автовокзал объявил о скидках для женщин в преддверии 8 Марта. А два года назад в маршрутке