«Все конфликты решал я»: в службе безопасности наркодиспансера опровергли, что погибшему врачу поступали угрозы

Начальник службы безопасности Новосибирского областного клинического наркодиспансера Игорь Степанченко рассказал о подробностях гибели своего коллеги. Заведующего отделением платных услуг, как ранее писал НГС, нашли мертвым у себя дома 25 ноября.
Как стало известно о смерти врача
В тот день, вспоминает Игорь Степанченко, он заметил отсутствие заведующего отделением платных услуг на рабочем месте, после чего связался по телефону с его матерью, чтобы прояснить ситуацию. По его словам, примерно в пять часов вечера того же дня она перезвонила из квартиры сына и сказала, что он мёртв.
— Она открыла дверь своими ключами. Порядок не был нарушен, дверь оказалась закрыта с внутренней стороны, всего было два комплекта ключей: один у нее, второй у сына. Ключи были на месте. Двери повреждений не имели. Сам я не один десяток лет отработал в органах внутренних дел и часто сталкивался с суицидами, выезжал на места происшествий как руководитель, и я знаю все те детали, по которым можно судить о суициде, — поделился Игорь Степанченко.
Информация об угрозах — домыслы
Затем, по словам Игоря Степанченко, он сразу же выехал на место происшествия. В квартире, утверждает мужчина, все факты говорили о самоубийстве.
Информацию об угрозах, поступавших заведующему в последние дни его жизни (об этом НГС рассказывали коллеги врача), Игорь Степанченко назвал слухами.
— Угроз ему априори не могло быть. Конфликтных ситуаций на работе было практически минимум. Все конфликтные ситуации разрешал я сам, ну и ещё сотрудники у меня есть. И покойному коллеге я говорил в том числе, чтобы в случае конфликтов он обращался ко мне, хотя я и сам всегда всё отслеживал. Никаких сообщений об угрозах точно не было. И если какие-то были бы, он бы в любом случае сказал. Есть ряд обстоятельств, которые чётко говорят о самоубийстве. И его мать говорила мне: вы поймите и доведите до всех, что «если бы я как мать чувствовала, если бы хоть на йоту сомневалась, что это самоубийство, я бы подняла на ноги комитет и прокуратуру, но я-то знаю побольше, чем все». Я как мог её успокаивал, но у неё такая позиция, — сообщил Игорь Степанченко.
«Все претензии были в кассу»
По словам начальника службы безопасности, эта трагедия носит личный характер и никак не связана с профессиональной деятельностью. Во время недавних очередей в наркодиспансере все недовольства происходили только на кассе и напрямую заведующего отделением платных услуг не касались.
— Люди же почему-то думали, что если у них срок действия прав заканчивается, например, в мае, то, чтобы не переплачивать, им надо было именно до 21 числа попасть в кассу. Но специалисты платных услуг работали в течение недели, захватывая плюс два часа от своего свободного времени после работы. Очередь была вдвое больше, все видели, что энное количество клиентов принять не могут. Мы ограничивали уже выдачу талончиков, и не факт, что кто-то, у кого талончик, скажем, 975-й был, успевал до девяти часов вечера. Все претензии были в кассу, и это были даже не конфликты, а недовольства. Гибель никак не была связана с его деятельностью, — заключил Игорь Степанченко.
Позиция Следственного комитета
Как сообщили корреспонденту НГС в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, смерть заведующего носит некриминальный характер.