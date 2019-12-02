«Все конфликты решал я»: в службе безопасности наркодиспансера опровергли, что погибшему врачу поступали угрозы

В тот день, вспоминает Игорь Степанченко, он заметил отсутствие заведующего отделением платных услуг на рабочем месте, после чего связался по телефону с его матерью, чтобы прояснить ситуацию. По его словам, примерно в пять часов вечера того же дня она перезвонила из квартиры сына и сказала, что он мёртв. — Она открыла дверь своими ключами. Порядок не был нарушен, дверь оказалась закрыта с внутренней стороны, всего было два комплекта ключей: один у нее, второй у сына. Ключи были на месте. Двери повреждений не имели. Сам я не один десяток лет отработал в органах внутренних дел и часто сталкивался с суицидами, выезжал на места происшествий как руководитель, и я знаю все те детали, по которым можно судить о суициде, — поделился Игорь Степанченко.

Информация об угрозах — домыслы

Затем, по словам Игоря Степанченко, он сразу же выехал на место происшествия. В квартире, утверждает мужчина, все факты говорили о самоубийстве.

Информацию об угрозах, поступавших заведующему в последние дни его жизни (об этом НГС рассказывали коллеги врача), Игорь Степанченко назвал слухами.



— Угроз ему априори не могло быть. Конфликтных ситуаций на работе было практически минимум. Все конфликтные ситуации разрешал я сам, ну и ещё сотрудники у меня есть. И покойному коллеге я говорил в том числе, чтобы в случае конфликтов он обращался ко мне, хотя я и сам всегда всё отслеживал. Никаких сообщений об угрозах точно не было. И если какие-то были бы, он бы в любом случае сказал. Есть ряд обстоятельств, которые чётко говорят о самоубийстве. И его мать говорила мне: вы поймите и доведите до всех, что «если бы я как мать чувствовала, если бы хоть на йоту сомневалась, что это самоубийство, я бы подняла на ноги комитет и прокуратуру, но я-то знаю побольше, чем все». Я как мог её успокаивал, но у неё такая позиция, — сообщил Игорь Степанченко.

