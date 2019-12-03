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Еда

«Додо Пицца» объявила о создании сети кебаб-хаусов: своим конкурентом компания считает «Дядю Дёнера»

Первые кебаб-хаусы Фёдора Овчинникова откроются в будущем году

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Создатель «Додо Пиццы» решил заняться шаурмой

Создатель «Додо Пиццы» решил заняться шаурмой

Создатель и основной владелец бренда «Додо Пицца» Фёдор Овчинников объявил о запуске нового проекта — сети кебаб-хаусов. Единственным крупным конкурентом в России он назвал новосибирскую сеть «Дядя Дёнер».

О намерении заняться освоением новыми нишами Фёдор Овчинников написал в своём аккаунте в Facebook:

— В следующем году мы запустим две новые концепции. Это будут кофейни и кебаб-хаусы. Пилотные заведения откроются уже в начале 2020 года в Москве. Вероятно, уже к концу следующего года мы будем готовы к тестированию новых концепций с первыми партнерами-франчайзи в различных регионах России.

Объясняя своё желание заняться открытием точек с шаурмой, создатель «Додо Пиццы» отметил, что его компания «видит этом продукте и рынке большой потенциал».

У «Додо пиццы» уже есть похожее на шаурму блюдо под названием додстер — это завернутые в лепешку кусочки жаренной курятины с овощами и соусом

У «Додо пиццы» уже есть похожее на шаурму блюдо под названием додстер — это завернутые в лепешку кусочки жаренной курятины с овощами и соусом

— По данным геоинформационных сервисов, работает около пяти тысяч точек, продающих шаурму. Подавляющее большинство из них — небольшие киоски. Существует всего лишь одна крупная сеть — «Дядя Дёнер» из Новосибирска со 115 локациями в 10 городах. Это совсем немного для большой страны и популярного продукта, — пишет Овчинников.

Руководитель и совладелец «Дяди Дёнера» Антон Лыков считает такое решение владельца «Додо Пиццы» «вполне оправданным».

— Овчинников смог построить высокотехнологичный бизнес в сегменте пиццерий, и поэтому естественно, что он обратил свой взгляд на рынок, где нет крупных игроков. Однако, думаю, что, прежде всего, его интересует Москва и вообще европейская часть России, — считает Лыков.

По мнению руководителя «Дяди Дёнера», главная проблема нового проекта — преодолеть представление о недорогой шаурме как о маргинальном, опасном блюде, которое до сих пор бытует в России в целом.

Главным конкурентом нового проекта может стать не «Дядя Дёнер», а многочисленные отдельные точки с шаурмой

Главным конкурентом нового проекта может стать не «Дядя Дёнер», а многочисленные отдельные точки с шаурмой

Сейчас у «Дяди Дёнера» 119 точек в 10 городах России. Десять из них открыты по франчайзингу, остальные — собственные. В планах «Дяди Дёнера» тоже выйти на московский рынок. По словам Лыкова, «Дядя Дёнер» собирается открыть в Москве и Московской области до 500 точек в ближайшие три года.

По данным 2ГИС, в Новосибирске и пригородах у «Дяди Дёнера» сейчас 75 заведений. Ближайшим конкурентом компании на местном рынке является сеть MGrill (47 точек). 

В этом году в Новосибирск пришли алтайские сети «Грильница» и «Гриль № 1», одно из основных блюд которых — тоже шарума. Пока каждая из них успела открыть только по две точки. У самой сети «Додо Пицца» в Новосибирске уже восемь заведений. 

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"Дядя Дёнер"шаурмаДодо пицца
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КОММЕНТАРИИ (2)

3 дек 2019 в 11:18

Шаверм много, но вкусных-по пальцам посчитать.

3 дек 2019 в 11:18

Ну кто есть в дяде денере?????? Разве что деревенские приезжие?