«Додо Пицца» объявила о создании сети кебаб-хаусов: своим конкурентом компания считает «Дядю Дёнера»

— В следующем году мы запустим две новые концепции. Это будут кофейни и кебаб-хаусы. Пилотные заведения откроются уже в начале 2020 года в Москве. Вероятно, уже к концу следующего года мы будем готовы к тестированию новых концепций с первыми партнерами-франчайзи в различных регионах России.

Создатель и основной владелец бренда «Додо Пицца» Фёдор Овчинников объявил о запуске нового проекта — сети кебаб-хаусов. Единственным крупным конкурентом в России он назвал новосибирскую сеть «Дядя Дёнер».

Объясняя своё желание заняться открытием точек с шаурмой, создатель «Додо Пиццы» отметил, что его компания «видит этом продукте и рынке большой потенциал».

У «Додо пиццы» уже есть похожее на шаурму блюдо под названием додстер — это завернутые в лепешку кусочки жаренной курятины с овощами и соусом

— По данным геоинформационных сервисов, работает около пяти тысяч точек, продающих шаурму. Подавляющее большинство из них — небольшие киоски. Существует всего лишь одна крупная сеть — «Дядя Дёнер» из Новосибирска со 115 локациями в 10 городах. Это совсем немного для большой страны и популярного продукта, — пишет Овчинников.



Руководитель и совладелец «Дяди Дёнера» Антон Лыков считает такое решение владельца «Додо Пиццы» «вполне оправданным».



— Овчинников смог построить высокотехнологичный бизнес в сегменте пиццерий, и поэтому естественно, что он обратил свой взгляд на рынок, где нет крупных игроков. Однако, думаю, что, прежде всего, его интересует Москва и вообще европейская часть России, — считает Лыков.



По мнению руководителя «Дяди Дёнера», главная проблема нового проекта — преодолеть представление о недорогой шаурме как о маргинальном, опасном блюде, которое до сих пор бытует в России в целом.

