Новосибирец наткнулся на кучу вскрытых и брошенных посылок в гаражах на Кропоткина

Сегодня, 2 декабря, читатель НГС сообщил о неожиданной находке в районе капитальных гаражей на улице Кропоткина.
— Нашёл случайно в гаражах открытые и брошенные посылки «Почты России». Все вскрытые. Некоторые распотрошенные, уже вытащили из них что-то явно, а в остальных, прямо в коробках, есть какие-то косметические вещи, — рассказал он корреспонденту НГС.
Судя по фотографиям, в посылках были препараты для похудения.
По словам читателя, место находки не особо популярно у пешеходов, поскольку представляет собой «тупиковую зону» гаражей, куда он заехал случайно, повернув не туда.
— Там стоят вскрытые гаражи, старые уже. И вот один гараж вскрыт, у него ворот даже нет, внутри там эти коробки кучей лежали, — высказал предположение мужчина.
В пресс-службе УФПС Новосибирской области сообщили, что по этому факту сотрудники службы почтовой безопасности начали проверку.
— По её результатам будут приняты соответствующие решения, — добавили в пресс-службе.
В октябре прошлого года жительница Новосибирска, прогуливаясь по Инюшенскому бору, обнаружила несколько десятков рассыпанных извещений и писем. В почте утечку корреспонденции объяснили тем, что почтальон оставил её в общедоступном месте.