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Город

Новосибирец наткнулся на кучу вскрытых и брошенных посылок в гаражах на Кропоткина

Пустыми оказались не все коробки

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Посылки были оставлены в старом гараже без ворот

Посылки были оставлены в старом гараже без ворот

Сегодня, 2 декабря, читатель НГС сообщил о неожиданной находке в районе капитальных гаражей на улице Кропоткина.

— Нашёл случайно в гаражах открытые и брошенные посылки «Почты России». Все вскрытые. Некоторые распотрошенные, уже вытащили из них что-то явно, а в остальных, прямо в коробках, есть какие-то косметические вещи, — рассказал он корреспонденту НГС.

Судя по фотографиям, в посылках были препараты для похудения.

По словам читателя, место находки не особо популярно у пешеходов, поскольку представляет собой «тупиковую зону» гаражей, куда он заехал случайно, повернув не туда.

— Там стоят вскрытые гаражи, старые уже. И вот один гараж вскрыт, у него ворот даже нет, внутри там эти коробки кучей лежали, — высказал предположение мужчина.

На проведение служебной проверки «Почте России» потребуется какое-то время

На проведение служебной проверки «Почте России» потребуется какое-то время

В пресс-службе УФПС Новосибирской области сообщили, что по этому факту сотрудники службы почтовой безопасности начали проверку.

— По её результатам будут приняты соответствующие решения, — добавили в пресс-службе.

В октябре прошлого года жительница Новосибирска, прогуливаясь по Инюшенскому бору, обнаружила несколько десятков рассыпанных извещений и писем. В почте утечку корреспонденции объяснили тем, что почтальон оставил её в общедоступном месте.

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«Почта России»выбросили посылки
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КОММЕНТАРИИ (29)

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2 дек 2019 в 16:21

Скорее всего кто-то получил посылки а коробки выкинул!

c богаткова
2 дек 2019 в 16:13

Ничего не заказываю за рубежом. Поддерживаю местного производителя, поэтому ничего не заказываю с доставкой почтой.

Фото пользователя
2 дек 2019 в 16:16

Почта России надёжна как слово гаранта о недопущении повышения пенсионного возраста.