Новосибирец наткнулся на кучу вскрытых и брошенных посылок в гаражах на Кропоткина

Посылки были оставлены в старом гараже без ворот

Сегодня, 2 декабря, читатель НГС сообщил о неожиданной находке в районе капитальных гаражей на улице Кропоткина.



— Нашёл случайно в гаражах открытые и брошенные посылки «Почты России». Все вскрытые. Некоторые распотрошенные, уже вытащили из них что-то явно, а в остальных, прямо в коробках, есть какие-то косметические вещи, — рассказал он корреспонденту НГС.



Судя по фотографиям, в посылках были препараты для похудения.



По словам читателя, место находки не особо популярно у пешеходов, поскольку представляет собой «тупиковую зону» гаражей, куда он заехал случайно, повернув не туда.

