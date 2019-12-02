В Новосибирске отчим забил насмерть 5-летнюю девочку, когда «воспитывал» её

В следственном управлении СК России по Новосибирской области эту информацию подтвердили частично, пояснив, что в Кировском районе возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Под подозрение в убийстве попал отчим погибшей девочки.

— Вчера вечером, около одиннадцати, на Петухова, 82 была убита пятилетняя девочка отчимом, и восьмилетний мальчик был доставлен с черепно-мозговой травмой в стационар, — написала в редакцию читательница НГС, представившаяся медицинским работником.

— По данным следствия, 1 декабря 2019 года около 23 часов 38-летний мужчина, который проживал с женщиной и её двумя детьми, находясь в квартире дома по улице Петухова в Кировском районе, в целях воспитательной меры нанёс множественные телесные повреждения пятилетней девочке, от которых наступила её смерть на месте происшествия, — сообщили в СК.

В ведомстве уточнили, что в момент убийства мать девочки была на лечении в стационаре.

— Второй ребенок в настоящее время находится в реабилитационном центре города Новосибирска, ему оказывается психологическая помощь, — добавили в Следственном комитете.



Как чувствует себя мальчик, в официальном сообщении ведомства не уточняется.

В СК пояснили, что полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия. Теперь следователи ходатайствуют о том, чтобы мужчину заключили под стражу — в ближайшее время это ходатайство рассмотрит суд.

