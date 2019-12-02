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Криминал

В Новосибирске отчим забил насмерть 5-летнюю девочку, когда «воспитывал» её

Полицейские уже задержали подозреваемого

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве пятилетней девочки на Петухова

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве пятилетней девочки на Петухова

Новосибирские следователи разбираются в обстоятельствах гибели пятилетней девочки, которую убили в Кировском районе.

— Вчера вечером, около одиннадцати, на Петухова, 82 была убита пятилетняя девочка отчимом, и восьмилетний мальчик был доставлен с черепно-мозговой травмой в стационар, — написала в редакцию читательница НГС, представившаяся медицинским работником.

В следственном управлении СК России по Новосибирской области эту информацию подтвердили частично, пояснив, что в Кировском районе возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Под подозрение в убийстве попал отчим погибшей девочки.

— По данным следствия, 1 декабря 2019 года около 23 часов 38-летний мужчина, который проживал с женщиной и её двумя детьми, находясь в квартире дома по улице Петухова в Кировском районе, в целях воспитательной меры нанёс множественные телесные повреждения пятилетней девочке, от которых наступила её смерть на месте происшествия, — сообщили в СК.

В ведомстве уточнили, что в момент убийства мать девочки была на лечении в стационаре. 

— Второй ребенок в настоящее время находится в реабилитационном центре города Новосибирска, ему оказывается психологическая помощь, — добавили в Следственном комитете.

Как чувствует себя мальчик, в официальном сообщении ведомства не уточняется.

В СК пояснили, что полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия. Теперь следователи ходатайствуют о том, чтобы мужчину заключили под стражу — в ближайшее время это ходатайство рассмотрит суд.

Если вы знаете подробности этого убийства, пишите нам в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

Ранее в Новосибирске завершился судебный процесс над героем телевизионного шоу «Мужское / Женское» Сергеем Дерягиным, которого обвиняли в истязании маленьких сыновей. Суд вынес новосибирцу обвинительный приговор.

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гибель ребёнка
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КОММЕНТАРИИ (62)

Андрей
2 дек 2019 в 17:26

Весьма показательно, что буквально на той неделе активисты митинговали против закона о домашнем насилии, отстаивая "исконное право" русского мужика поднимать руку на своих домочадцев.

с богаткова
2 дек 2019 в 17:22

Мужчина получит большой срок, тут все понятно.
Однако, проблема гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.
В основе этой проблемы - РСП, которые всеми силами пытаются найти "мужчин", которые будут воспитывать чужих детей и содержать РСП.

Гость
2 дек 2019 в 17:20

Его на зоне и на тюрьме тоже воспитают надеюсь.