По области до +3 градусов: синоптики ждут резких перепадов температуры на неделе

— Сейчас солнечная погода — это вызвано тем, что на нашу территорию распространился отрог сибирского антициклона, то есть область высокого атмосферного давления. Ветер ослабел. В утренние часы дымки, туман, изморось. Вот этот характер погоды определяет и то, что в связи с прояснениями у нас понизился фон минимальной температуры в утренние часы. Сегодня она уже понизилась до –16...–22 градусов, а местами до –27 градусов мороза, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики полагают, что такая погода сохранится только в ближайшие сутки.

— Осадки маловероятны. Температура в утренние часы –12...–17 градусов, местами до –24 градусов. Но днём уже будет заметно теплее — от –3 до –8 градусов. Максимальное тепло, мы предполагаем, будет 4 декабря. Здесь будут погоду определять атмосферные фронты и волновые возмущения из районов среднего Урала, которые принесут к нам облачные погоды, снегопады от слабых до умеренных. Ветер посвежеет до 14 м/с. Температура повысится ночью до –5...–10 градусов, и днём до –2...–7 градусов. Скачки температуры предполагаются 5 декабря. Ночью может понизиться температура до –13...–18 градусов, зато днём будет резкое повышение до –1...–6 и по юго-западу даже возможна оттепель до +3 градусов, — объяснил Ягудин.

Температура в Новосибирске, по словам синоптиков, будет приблизительно такой же, как в целом по Новосибирской области:

в городе завтра ночью 3 декабря от –16 градусов, в пригороде до –20 градусов, дневная температура около –9 градусов.