Нашёлся владелец дневника пятиклашки из 50-х: продолжение истории про мальчика с уникальным почерком

Фотографии дневника пятиклашки 50-х Вити Меньшикова разлетелись по всему интернету. На фото — Виктор Меньшиков Фото: pikabu.ru / скрин кадра из фильма «В бананово-лимонном Сингапуре», YouTube-канал bydory

Владельцем уникального дневника новосибирского школьника 50-х годов Виктора Меньшикова оказался его знакомый по музыкальному клубу «Старая пластинка», преподаватель строительного института Пётр Губонин. Все эти годы мужчина бережно хранил тетради с уникальным почерком и показывал их своим студентам.

Кроме дневника, у приятеля Вити Меньшикова сохранились три его тетради Фото: скрин: pikabu.ru

— Я его знал уже тогда, когда он был на пенсии, — рассказал НГС Пётр Губонин, преподаватель кафедры инженерной геодезии Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета и знакомый Вити Меньшикова. — Видимо, он (Виктор. — Прим. ред.) сохранил свои лучшие дневники и показательные тетрадки. Когда он умер, тетради перешли к другому человеку, а потом уже попали ко мне.

Вместе с дневником сохранились тетради по русскому языку и художественному чтению Фото: pikabu.ru

С автором знаменитого дневника Пётр Губонин познакомился в клубе «Старая пластинка» ещё в 70-е годы. Завсегдатаи клуба собирались в ДК «Прогресс» один раз в месяц, чтобы послушать музыку.

Кроме дневника, фото которого разлетелось по всему интернету, Пётр Губонин хранит ещё один дневник Меньшикова и три тетради: две по русскому языку, одну по художественному чтению. После его смерти родственники сразу не нашлись, поэтому в квартиру пришли судебные приставы. Под их присмотром знакомые Меньшикова забрали только книги и пластинки. Сначала они хранились у президента их музыкального клуба, а после его смерти перешли к Петру Губонину. Сам он фотографии дневника Вити Меньшикова никуда не выкладывал.

— У меня спросили, можно ли это сделать. Я говорю: «Конечно, любому человеку, в любом количестве, пожалуйста». А разрешение спрашивал работник книжного магазина «Академия школы» на Студенческой.

Виктор Меньшиков на своём участке, кадр из фильма «В бананово-лимонном Сингапуре» Фото: YouTube-канал bydory

Пётр Губонин рассказал, что автор дневника жил в Новосибирске в небольшом частном доме. Виктор Меньшиков был большим любителем джаза и мог на слух определить фамилию музыканта.



— То есть оркестр играет, и он прямо по фамилиям называет. Хотя в разные годы были разные составы, но он все равно мог сказать, например, Бенни Гудман (американский джазовый кларнетист, дирижёр. — Прим. ред.) это или нет. Иногда, говорят, он немножечко ошибался, но, как правило, нет, был глубоким знатоком, — рассказал Пётр Губонин. — Кроме того, он составлял каталоги. Не ставил целью купить все пластинки, которые видел. Но если видел, то записывал её номер, иногда даже на пачку папирос. Год, фирма, которая выпускала, и что на пластинке.



На фото Виктор Меньшиков в документальном фильме «В бананово-лимонном Сингапуре» Фото: YouTube-канал bydory

Так как познакомились они только на пенсии, то о работе Меньшикова его приятель знал мало. Внучатая племянница Виктора Меньшикова рассказывала в своём посте на Pikabu, что её двоюродный дед был инженером в НИИ.

Тетради и дневники своего приятеля Пётр Губонин собирается показать его родственникам, когда поедет в гости к брату в Подмосковье. Передавать рукописи они не просили.

Разворот дневника 50-х годов новосибирского 5-классника Вити Меньшикова Фото: YouTube-канал bydory

— Там так интересно. Сначала всё серьёзно, а потом почерк тот же, а где-то к концу учебного года какие-то шуточки проскакивают, — поделился впечатлениями от дневника и тетрадей Пётр Губонин. — В дневниках можно посмотреть, какие были предметы. В начале список учителей.

Виктор Меньшиков увлекался музыкой, коллекционировал пластинки Фото: YouTube-канал bydory

Он уверен, что впечатления от фотографий дневника будут не такими яркими, как от просмотра тетрадей вживую, так как тетрадки самодельные, собранные из листочков и прошитые ниткой 40-го размера.

Самого Виктора Меньшикова можно увидеть в фильме «В бананово-лимонном Сингапуре», снятом на новосибирской студии телевидения. Фильм посвящён клубу «Старая пластинка». В третьем сюжете как раз появляется автор знаменитого дневника, который показывает свой дом, рассказывает о музыке и пластинках. Увидеть Виктора Меньшикова можно примерно с 16-й минуты 46-й секунды.

Документальный фильм о клубе «Старая пластинка», в котором принял участие Виктор Меньшиков