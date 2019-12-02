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Нашёлся владелец дневника пятиклашки из 50-х: продолжение истории про мальчика с уникальным почерком

Дневник и ещё несколько тетрадей хранились у новосибирского преподавателя-меломана

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Фотографии дневника пятиклашки 50-х Вити Меньшикова разлетелись по всему интернету. На фото&nbsp;—&nbsp;Виктор Меньшиков

Фотографии дневника пятиклашки 50-х Вити Меньшикова разлетелись по всему интернету. На фото — Виктор Меньшиков

Владельцем уникального дневника новосибирского школьника 50-х годов Виктора Меньшикова оказался его знакомый по музыкальному клубу «Старая пластинка», преподаватель строительного института Пётр Губонин. Все эти годы мужчина бережно хранил тетради с уникальным почерком и показывал их своим студентам.

Кроме дневника, у приятеля Вити Меньшикова сохранились три его тетради

Кроме дневника, у приятеля Вити Меньшикова сохранились три его тетради

— Я его знал уже тогда, когда он был на пенсии, — рассказал НГС Пётр Губонин, преподаватель кафедры инженерной геодезии Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета и знакомый Вити Меньшикова. — Видимо, он (Виктор. — Прим. ред.) сохранил свои лучшие дневники и показательные тетрадки. Когда он умер, тетради перешли к другому человеку, а потом уже попали ко мне. 

Вместе с дневником сохранились тетради по русскому языку и художественному чтению

Вместе с дневником сохранились тетради по русскому языку и художественному чтению

С автором знаменитого дневника Пётр Губонин познакомился в клубе «Старая пластинка» ещё в 70-е годы. Завсегдатаи клуба собирались в ДК «Прогресс» один раз в месяц, чтобы послушать музыку. 

Кроме дневника, фото которого разлетелось по всему интернету, Пётр Губонин хранит ещё один дневник Меньшикова и три тетради: две по русскому языку, одну по художественному чтению. После его смерти родственники сразу не нашлись, поэтому в квартиру пришли судебные приставы. Под их присмотром знакомые Меньшикова забрали только книги и пластинки. Сначала они хранились у президента их музыкального клуба, а после его смерти перешли к Петру Губонину. Сам он фотографии дневника Вити Меньшикова никуда не выкладывал. 

— У меня спросили, можно ли это сделать. Я говорю: «Конечно, любому человеку, в любом количестве, пожалуйста». А разрешение спрашивал работник книжного магазина «Академия школы» на Студенческой.

Виктор Меньшиков на своём участке, кадр из фильма «В бананово-лимонном Сингапуре»

Виктор Меньшиков на своём участке, кадр из фильма «В бананово-лимонном Сингапуре»

Пётр Губонин рассказал, что автор дневника жил в Новосибирске в небольшом частном доме. Виктор Меньшиков был большим любителем джаза и мог на слух определить фамилию музыканта.

— То есть оркестр играет, и он прямо по фамилиям называет. Хотя в разные годы были разные составы, но он все равно мог сказать, например, Бенни Гудман (американский джазовый кларнетист, дирижёр. — Прим. ред.) это или нет. Иногда, говорят, он немножечко ошибался, но, как правило, нет, был глубоким знатоком, — рассказал Пётр Губонин. — Кроме того, он составлял каталоги. Не ставил целью купить все пластинки, которые видел. Но если видел, то записывал её номер, иногда даже на пачку папирос. Год, фирма, которая выпускала, и что на пластинке.

На фото Виктор Меньшиков в документальном фильме&nbsp;«В бананово-лимонном Сингапуре»

На фото Виктор Меньшиков в документальном фильме «В бананово-лимонном Сингапуре»

Так как познакомились они только на пенсии, то о работе Меньшикова его приятель знал мало. Внучатая племянница Виктора Меньшикова рассказывала в своём посте на Pikabu, что её двоюродный дед был инженером в НИИ.

Тетради и дневники своего приятеля Пётр Губонин собирается показать его родственникам, когда поедет в гости к брату в Подмосковье. Передавать рукописи они не просили.

Разворот дневника 50-х годов новосибирского 5-классника Вити Меньшикова&nbsp;

Разворот дневника 50-х годов новосибирского 5-классника Вити Меньшикова 

— Там так интересно. Сначала всё серьёзно, а потом почерк тот же, а где-то к концу учебного года какие-то шуточки проскакивают, — поделился впечатлениями от дневника и тетрадей Пётр Губонин. — В дневниках можно посмотреть, какие были предметы. В начале список учителей.

Виктор Меньшиков увлекался музыкой, коллекционировал пластинки

Виктор Меньшиков увлекался музыкой, коллекционировал пластинки

Он уверен, что впечатления от фотографий дневника будут не такими яркими, как от просмотра тетрадей вживую, так как тетрадки самодельные, собранные из листочков и прошитые ниткой 40-го размера.

Самого Виктора Меньшикова можно увидеть в фильме «В бананово-лимонном Сингапуре», снятом на новосибирской студии телевидения. Фильм посвящён клубу «Старая пластинка». В третьем сюжете как раз появляется автор знаменитого дневника, который показывает свой дом, рассказывает о музыке и пластинках. Увидеть Виктора Меньшикова можно примерно с 16-й минуты 46-й секунды. 

Документальный фильм о клубе «Старая пластинка», в котором принял участие Виктор Меньшиков

В 2017 году в новосибирском ДК Попова вскрыли капсулу времени, заложенную в 1967 году — в ней лежало трогательное письмо потомкам на трёх страницах.

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КОММЕНТАРИИ (20)

2 дек 2019 в 18:22

Стандартный почерк из СССР

Фото пользователя
2 дек 2019 в 18:21

Зато сейчас бездельники в школах одни.

Фото пользователя
2 дек 2019 в 18:16

Надо свои дневники достать, правда они у меня из 40-хх 20 века.