Мэрия решила продать крошечное советское овощехранилище с участком в центре за 645 тысяч

Городские власти решили продать на торгах овощехранилище и земельный участок в самом центре Новосибирска — на улице Чаплыгина. Постановление опубликовано на муниципальном портале.



Здание овощехранилища построено в 1958 году и находится во дворе дома по улице Чаплыгина, 48, по соседству со стройплощадкой здания гостиницы.



Площадь помещения — всего 28,2 кв. м, тем не менее его минимальную стоимость оценили в 236 тысяч рублей, а шаг аукциона составит 11,5 тысячи рублей. В дополнение к зданию идёт участок площадью 276 кв. м с фиксированной стоимостью в 409 тысяч рублей. Таким образом, за крошечное овощехранилище мэрия Новосибирска рассчитывает выручить не меньше 645 тысяч рублей.

