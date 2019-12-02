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Мэрия решила продать крошечное советское овощехранилище с участком в центре за 645 тысяч

Площадь хранилища всего 28 квадратов — его продают с торгов

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Здание овощехранилища представляет собой кирпичный надземный вход с ведущей вниз лестницей

Здание овощехранилища представляет собой кирпичный надземный вход с ведущей вниз лестницей

Городские власти решили продать на торгах овощехранилище и земельный участок в самом центре Новосибирска — на улице Чаплыгина. Постановление опубликовано на муниципальном портале.

Здание овощехранилища построено в 1958 году и находится во дворе дома по улице Чаплыгина, 48, по соседству со стройплощадкой здания гостиницы.

Площадь помещения — всего 28,2 кв. м, тем не менее его минимальную стоимость оценили в 236 тысяч рублей, а шаг аукциона составит 11,5 тысячи рублей. В дополнение к зданию идёт участок площадью 276 кв. м с фиксированной стоимостью в 409 тысяч рублей. Таким образом, за крошечное овощехранилище мэрия Новосибирска рассчитывает выручить не меньше 645 тысяч рублей.

Овощехранилище находится в самом центре Новосибирска: прямо за ним — кинотеатр им. Маяковского, слева — Красный проспект

Овощехранилище находится в самом центре Новосибирска: прямо за ним — кинотеатр им. Маяковского, слева — Красный проспект

Сегодня здание не используется: дверь в него сломана, а металлическая решётка сорвана с петель, хотя всё ещё закрывает вход. Овощехранилище расположено напротив входа в детскую школу искусств № 23.

На портале N1.RU овощехранилищ в центре города немного. В том же квартале, в доме на Октябрьской, 33, места площадью 2–3 кв. м стоят от 45 до 60 тысяч рублей. В аренду таких объектов в центре нет вовсе.

Власти время от времени избавляются от непрофильных активов, в том числе от недвижимости. Весной, например, они решили продать один из самых известных торговых центров на Гусинобродском шоссе.

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Муниципальная недвижимость
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КОММЕНТАРИИ (44)

2 дек 2019 в 17:16

а что, за пару лимонов купить и коттеджик сварганить , этажа в два) Место тихое.

Мими
2 дек 2019 в 17:08

Это так у нас мэрия борется с точечной застройкой? Продают уже совсем минимальные участки.

Колеватов
2 дек 2019 в 17:07

Продадут небось застройщику, а он что там может построить? Вариантов два - ТЦ или жилой дом. Нет бы мэрии ничего не продавать, а просто разбить там сквер