Мэрия решила продать крошечное советское овощехранилище с участком в центре за 645 тысяч

Городские власти решили продать на торгах овощехранилище и земельный участок в самом центре Новосибирска — на улице Чаплыгина. Постановление опубликовано на муниципальном портале.
Здание овощехранилища построено в 1958 году и находится во дворе дома по улице Чаплыгина, 48, по соседству со стройплощадкой здания гостиницы.
Площадь помещения — всего 28,2 кв. м, тем не менее его минимальную стоимость оценили в 236 тысяч рублей, а шаг аукциона составит 11,5 тысячи рублей. В дополнение к зданию идёт участок площадью 276 кв. м с фиксированной стоимостью в 409 тысяч рублей. Таким образом, за крошечное овощехранилище мэрия Новосибирска рассчитывает выручить не меньше 645 тысяч рублей.
Сегодня здание не используется: дверь в него сломана, а металлическая решётка сорвана с петель, хотя всё ещё закрывает вход. Овощехранилище расположено напротив входа в детскую школу искусств № 23.
На портале N1.RU овощехранилищ в центре города немного. В том же квартале, в доме на Октябрьской, 33, места площадью 2–3 кв. м стоят от 45 до 60 тысяч рублей. В аренду таких объектов в центре нет вовсе.
Власти время от времени избавляются от непрофильных активов, в том числе от недвижимости. Весной, например, они решили продать один из самых известных торговых центров на Гусинобродском шоссе.