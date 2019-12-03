Двадцать одно: по одному адресу в центре прописалось рекордное число баров и закусочных

В Новосибирске в здании гостиницы «Центральная» заработали сразу четыре новых заведения: два бара, бургерная и магазин мармелада. Теперь здесь прописано сразу 21 предприятие общепита, и список этот увеличится ещё как минимум на две точки.
Новые заведения появились в «Центральной» на месте закрытого здесь ранее кафе «На углях» — владелец здания разделил большое помещение, где постоянно сменялись арендаторы, на четыре отдельные площадки.
Первым, еще в начале прошлой недели, здесь заработал магазин мармелада MarmeLab (это проект новосибирского предпринимателя). Затем присоединились закусочная Burger и пивной бар Why think, just drink (англ. — зачем думать, просто пей). Кроме того, в части полуподвального помещения с торца здания начал работать Funcraft Pub
Burgers — демократичная закусочная, основное блюдо которой — бургеры (от 129 до 399 рублей). В заведении шесть маленьких столиков для двоих и ещё три посадочных места за вытянутым столом у окна. Это вторая точка с таким названием — первая работает уже не один год на улице Залесского.
Why think — бар крафтового пива новосибирского предпринимателя. Здесь всего три столика и несколько табуретов за стойкой. Здесь можно заказать 18 видов пива и сидра российских производителей (от 100 рублей за 0,5 литра). Основное блюдо кухни в заведении — шаурма, её здесь готовят восемь видов (от 230 до 290 рублей за порцию). Кроме привычных начинок в баре используют крабовые крокеты, моцареллу с копчёной курицей, тунца и т. д.
Funcraft Pub — проект предпринимателей из Томска (где у них уже работает один бар с таким названием). Особенность заведения в том, что всё пиво на розлив здесь — с одноименной томской крафтовой пивоварни (от 150 до 200 рублей за бокал). Отдельной кухни нет, но небольшой набор закусок могут приготовить здесь, же за стойкой. Самое дорогое блюдо — стейк blade (450 рублей), куриный бургер стоит 300 рублей, чесночные гренки — 90 рублей.
Таким образом, сейчас в здании гостиницы действует уже 19 точек общепита разного размера. Это новый новосибирский рекорд, ранее самым «ресторанным» зданием (помимо крупных торговых центров) в Новосибирске был комплекс зданий по адресу Красный проспект, 17 и 17/1. Сейчас, после череды закрытий и открытий, там только 16 заведений общепита.
Список кафе и ресторанов в «Центральной», впрочем, в обозримом будущем пополнится ещё как минимум двумя заведениями. По соседству с Why think заработает кофейня Roast & Crosby (Москва), а в павильоне, который пристраивается сейчас к зданию гостиницы со стороны площади Ленина, откроется закусочная барнаульской сети «Грильница».
Рекорд «Центральной», впрочем, скоро может быть побит. В «барном квартале» Blablabar, который строится сейчас в офисном комплексе City Center, должно разместиться сразу 35 концепций. Притом что в этом здании уже работает лекторий-бар «Поток», кофейня и столовая. Открытие BlaBlaBar, правда, уже дважды переносилось. Сейчас создатели обещают запустить его к середине января будущего года.