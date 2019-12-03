Двадцать одно: по одному адресу в центре прописалось рекордное число баров и закусочных

Сейчас в здании гостиницы «Центральная» работает уже 21 точка общепита разного формата Фото: Стас Соколов

В Новосибирске в здании гостиницы «Центральная» заработали сразу четыре новых заведения: два бара, бургерная и магазин мармелада. Теперь здесь прописано сразу 21 предприятие общепита, и список этот увеличится ещё как минимум на две точки.

Новые заведения появились в «Центральной» на месте закрытого здесь ранее кафе «На углях» — владелец здания разделил большое помещение, где постоянно сменялись арендаторы, на четыре отдельные площадки.

Первым, еще в начале прошлой недели, здесь заработал магазин мармелада MarmeLab (это проект новосибирского предпринимателя). Затем присоединились закусочная Burger и пивной бар Why think, just drink (англ. — зачем думать, просто пей). Кроме того, в части полуподвального помещения с торца здания начал работать Funcraft Pub



В бургерной всего шесть маленьких столиков Фото: Стас Соколов

Burgers — демократичная закусочная, основное блюдо которой — бургеры (от 129 до 399 рублей). В заведении шесть маленьких столиков для двоих и ещё три посадочных места за вытянутым столом у окна. Это вторая точка с таким названием — первая работает уже не один год на улице Залесского.

Стены бара Why think оформлены в стиле уличных граффити Фото: Стас Соколов

Why think — бар крафтового пива новосибирского предпринимателя. Здесь всего три столика и несколько табуретов за стойкой. Здесь можно заказать 18 видов пива и сидра российских производителей (от 100 рублей за 0,5 литра). Основное блюдо кухни в заведении — шаурма, её здесь готовят восемь видов (от 230 до 290 рублей за порцию). Кроме привычных начинок в баре используют крабовые крокеты, моцареллу с копчёной курицей, тунца и т. д. Funcraft Pub — проект предпринимателей из Томска (где у них уже работает один бар с таким названием). Особенность заведения в том, что всё пиво на розлив здесь — с одноименной томской крафтовой пивоварни (от 150 до 200 рублей за бокал). Отдельной кухни нет, но небольшой набор закусок могут приготовить здесь, же за стойкой. Самое дорогое блюдо — стейк blade (450 рублей), куриный бургер стоит 300 рублей, чесночные гренки — 90 рублей.

Бургер «Классический» из Burgers за 199 рублей Фото: Стас Соколов