Двадцать одно: по одному адресу в центре прописалось рекордное число баров и закусочных

В Новосибирске в здании гостиницы «Центральная» заработали сразу четыре новых заведения: два бара, бургерная и магазин мармелада. Теперь здесь прописано сразу 21 предприятие общепита, и список этот увеличится ещё как минимум на две точки.



Новые заведения появились в «Центральной» на месте закрытого здесь ранее кафе «На углях» — владелец здания разделил большое помещение, где постоянно сменялись арендаторы, на четыре отдельные площадки.



Первым, еще в начале прошлой недели, здесь заработал магазин мармелада MarmeLab (это проект новосибирского предпринимателя). Затем присоединились закусочная Burger и пивной бар Why think, just drink (англ. — зачем думать, просто пей). Кроме того, в части полуподвального помещения с торца здания начал работать Funcraft Pub