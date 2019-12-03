3 декабря вторник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 3/10
usd 64.41
eur 70.97
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 3/10
usd 64.41
eur 70.97

Все новости

Все новости
Еда

Двадцать одно: по одному адресу в центре прописалось рекордное число баров и закусочных

Гостиница «Центральная» обогнала ресторанные кластеры, расположенные вне торговых центров

Поделиться

1 788
8 Обсудить
Сейчас в здании гостиницы «Центральная» работает уже 21 точка общепита разного формата

Сейчас в здании гостиницы «Центральная» работает уже 21 точка общепита разного формата

В Новосибирске в здании гостиницы «Центральная» заработали сразу четыре новых заведения: два бара, бургерная и магазин мармелада. Теперь здесь прописано сразу 21 предприятие общепита, и список этот увеличится ещё как минимум на две точки.

Новые заведения появились в «Центральной» на месте закрытого здесь ранее кафе «На углях» — владелец здания разделил большое помещение, где постоянно сменялись арендаторы, на четыре отдельные площадки.

Первым, еще в начале прошлой недели, здесь заработал магазин мармелада MarmeLab (это проект новосибирского предпринимателя). Затем присоединились закусочная Burger и пивной бар Why think, just drink (англ. — зачем думать, просто пей). Кроме того, в части полуподвального помещения с торца здания начал работать Funcraft Pub

В бургерной всего шесть маленьких столиков

В бургерной всего шесть маленьких столиков

Burgers — демократичная закусочная, основное блюдо которой — бургеры (от 129 до 399 рублей). В заведении шесть маленьких столиков для двоих и ещё три посадочных места за вытянутым столом у окна. Это вторая точка с таким названием — первая работает уже не один год на улице Залесского. 

Стены бара Why think оформлены в стиле уличных граффити&nbsp;

Стены бара Why think оформлены в стиле уличных граффити 

Why think — бар крафтового пива новосибирского предпринимателя. Здесь всего три столика и несколько табуретов за стойкой. Здесь можно заказать 18 видов пива и сидра российских производителей (от 100 рублей за 0,5 литра). Основное блюдо кухни в заведении — шаурма, её здесь готовят восемь видов (от 230 до 290 рублей за порцию). Кроме привычных начинок в баре используют крабовые крокеты, моцареллу с копчёной курицей, тунца и т. д.

Funcraft Pub — проект предпринимателей из Томска (где у них уже работает один бар с таким названием). Особенность заведения в том, что всё пиво на розлив здесь — с одноименной томской крафтовой пивоварни (от 150 до 200 рублей за бокал). Отдельной кухни нет, но небольшой набор закусок могут приготовить здесь, же за стойкой. Самое дорогое блюдо — стейк blade (450 рублей), куриный бургер стоит 300 рублей, чесночные гренки — 90 рублей. 

Бургер «Классический» из Burgers за 199 рублей

Бургер «Классический» из Burgers за 199 рублей

Таким образом, сейчас в здании гостиницы действует уже 19 точек общепита разного размера. Это новый новосибирский рекорд, ранее самым «ресторанным» зданием (помимо крупных торговых центров) в Новосибирске был комплекс зданий по адресу Красный проспект, 17 и 17/1. Сейчас, после череды закрытий и открытий, там только 16 заведений общепита.

Список кафе и ресторанов в «Центральной», впрочем, в обозримом будущем пополнится ещё как минимум двумя заведениями. По соседству с Why think заработает кофейня Roast & Crosby (Москва), а в павильоне, который пристраивается сейчас к зданию гостиницы со стороны площади Ленина, откроется закусочная барнаульской сети «Грильница».

Рекорд «Центральной», впрочем, скоро может быть побит. В «барном квартале» Blablabar, который строится сейчас в офисном комплексе City Center, должно разместиться сразу 35 концепций. Притом что в этом здании уже работает лекторий-бар «Поток», кофейня и столовая. Открытие BlaBlaBar, правда, уже дважды переносилось. Сейчас создатели обещают запустить его к середине января будущего года. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

алексус
3 дек 2019 в 09:08

Замените уже это словечко "кластер" на более родное и понятное всем. Софт же обязали российский устанавливать, а за лексиконом так и не проследили...

Фото пользователя
3 дек 2019 в 09:24

зачем пить? просто подумай

3 дек 2019 в 09:23

Бургер за 300 рублей?? Через сколько заведение закроется?